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04 сент.
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06 сент.
Первая тренировка через
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Формула 1 / Гран При Венгрии / Прямой эфир

Онлайн. Гран При Венгрии. Первая тренировка

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Об этой онлайн-трансляции

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Первая тренировка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Ландо Норрис, Шарль Леклер, Александр Элбон, Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Лэнс Стролл, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Николя Латифи, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен, Даниил Квят, Кевин Магнуссен, Валттери Боттас, Ромен Грожан, Серхио Перес, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Кими Райкконен
Команды AlphaTauri, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Renault F1 Team, Racing Point, Mercedes, McLaren, Haas F1 Team, Alfa Romeo Racing

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