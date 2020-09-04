Онлайн. Гран При Италии. Вторая тренировка
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На первой практике Даниил Квят на шинах Medium оказался чуть ли не быстрее Mercedes. Продолжит ли россиянин удивлять?
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Сессия
|Вторая тренировка
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Онлайн. Гран При Италии. Вторая тренировка
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