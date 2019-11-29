Онлайн. Гран При Абу-Даби: первая тренировка
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Об этой онлайн-трансляции
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Первая тренировка
|Местонахождение
|Яс-Марина
Онлайн. Гран При Абу-Даби: первая тренировка
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Проходит прямо сейчас
|Сессия
|Дата
|
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
14:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
18:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
15:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
18:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
18:10
17:10
|
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