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13 окт.
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27 окт.
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Отчет Результаты
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01 нояб.
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03 нояб.
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14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
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Гран При Абу-Даби
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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Онлайн. Гран При Абу-Даби: первая тренировка

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Об этой онлайн-трансляции

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Первая тренировка
Местонахождение Яс-Марина

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Проходит прямо сейчас
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
14:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
18:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
15:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
18:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
18:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

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