Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Вторая тренировка. Прямая трансляция

Сегодня, 3 июля, в австрийском Шпильберге начался первый Гран При в сезоне Формулы 1. В пятницу на трассе Red Bull Ring по традиции проходят две первые тренировки.

Вторая свободная практика стартует в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию. Незадолго до начала заездов ссылка на онлайн-трансляцию появится на главной странице сайта.

Старт сезона Формулы 1 отложили на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. На данный момент календарь чемпионата сформирован всего из восьми этапов, причем половина из них пройдет на двух трассах: по две гонки примут австрийский Шпильберг и британский Сильверстоун.