Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Вторая тренировка. Прямая трансляция
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3 июл. 2020 г., 12:41
Motorsport.com проведет прямую трансляцию второй тренировки в Шпильберге
Сегодня, 3 июля, в австрийском Шпильберге начался первый Гран При в сезоне Формулы 1. В пятницу на трассе Red Bull Ring по традиции проходят две первые тренировки.
Вторая свободная практика стартует в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию. Незадолго до начала заездов ссылка на онлайн-трансляцию появится на главной странице сайта.
А пока можно почитать, как прошла утренняя тренировка:
Старт сезона Формулы 1 отложили на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. На данный момент календарь чемпионата сформирован всего из восьми этапов, причем половина из них пройдет на двух трассах: по две гонки примут австрийский Шпильберг и британский Сильверстоун.
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
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|Местонахождение
|Red Bull Ринг
Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Вторая тренировка. Прямая трансляция
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