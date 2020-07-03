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Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Вторая тренировка. Прямая трансляция

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Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Вторая тренировка. Прямая трансляция
3 июл. 2020 г., 12:41

Motorsport.com проведет прямую трансляцию второй тренировки в Шпильберге

Сегодня, 3 июля, в австрийском Шпильберге начался первый Гран При в сезоне Формулы 1. В пятницу на трассе Red Bull Ring по традиции проходят две первые тренировки. 

Вторая свободная практика стартует в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию. Незадолго до начала заездов ссылка на онлайн-трансляцию появится на главной странице сайта.

А пока можно почитать, как прошла утренняя тренировка:

Старт сезона Формулы 1 отложили на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. На данный момент календарь чемпионата сформирован всего из восьми этапов, причем половина из них пройдет на двух трассах: по две гонки примут австрийский Шпильберг и британский Сильверстоун. 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Вторая тренировка в пятницу
Местонахождение Red Bull Ринг

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