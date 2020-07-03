Онлайн. Формула 1. Гран При Австрии. Первая тренировка. Прямая трансляция

Сегодня, 3 июля, в австрийском Шпильберге начнется первый Гран При в сезоне Формулы 1. В пятницу на трассе Red Bull Ring по традиции пройдут две первые тренировки.

Первая тренировка сезона-2020 стартует в 12:00 по московскому времени. Motorsport.com проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ней вы сможете по ссылке.

Старт сезона Ф1 был отложен на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. На данный момент календарь чемпионата сформирован всего из восьми этапов, причем половина из них пройдет на двух трассах: по две гонки примут Шпильберг и Сильверстоун.