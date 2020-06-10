Гран При Монако – не просто гонка. И дело не только в антураже, князе и узости здешней трассы. Порой в Монте-Карло случается то, что невозможно на любом другом автодроме. К примеру, появление неожиданного победителя.

Мы нашли всех гонщиков, которые выигрывали исключительно в Монако. Почти для каждого героя этой статьи победа в Монте-Карло стала единственной в карьере. Но даже в этой группе нашлось исключение: один пилот одержал в княжестве две победы. Мы расскажем о каждом.

Ярно Трулли: победитель-2004

Ярно Трулли – не просто последний из тех, кто выигрывал только в Монако. Сезон-2004 запомнился тотальным доминированием Михаэля Шумахера: в тот год немец выиграл 12 гонок из первых 13. Чемпион оступился только однажды – в Монте-Карло.

Гонка в Монако стала глотком свежего воздуха среди скучных Гран При сезона-2004. Пока все остальные этапы развивались по одному сценарию, городской этап преподнес сюрприз уже в субботу: поул-позицию выиграл Трулли. Быстро стало ясно, что на этой специфической трассе у юрких и хорошо управляемых болидов Renault появилось преимущество.

Пока Шумахер боролся с соперниками в середине первой десятки, Трулли и его напарник Алонсо контролировали темп на первой и второй позиции. А потом произошла знаменитая авария в тоннеле. В режиме машины безопасности Шумахер столкнулся с Хуаном-Пабло Монтойей на Williams. Кажется, никто так и не понял, как пилоты умудрились не поделить трассу под пейс-каром. Итогом стал сход обоих.

Ярно Трулли на Гран При Монако-2004 Фото: LAT Images

Было бы неверно полагать, что Трулли упустил бы победу, останься Шумахер в гонке. На момент аварии у Ярно были свежие шины, а Михаэлю еще предстоял пит-стоп. Темп Renault и лично Трулли позволил итальянцу победить без всяких «если бы»: в тот день именно Ярно был лучшим пилотом Формулы 1.

В дальнейшем нестабильная форма Ярно в сочетании с фаворитизмом в пользу Алонсо не позволили Трулли остаться в команде. К середине сезона машину итальянца перестали обновлять, а в конце чемпионата пилота и вовсе уволили. Ярно перешел в Toyota, но так и не смог больше выиграть ни одного Гран При.

Оливье Панис: победитель-1996

В случае с Панисом о тотальном доминировании речи не шло. В Гран При 1996 года Оливье оказался везунчиком, который не разбил машину. Под проливным дождем в аварии попали все фавориты: Шумахер, Вильнёв, Хилл, Алези. К последним кругам на трассе осталось семь пилотов – и всего трое увидели клетчатый флаг.

Оливье Панис на Гран При Монако-96 Фото: LAT

Первым финишную черту пересек Панис. Француз долго считался подающим надежды, но никак не мог довести дело до победы: к моменту триумфа в Монте-Карло на счету Оливье было два вторых места. Дождевая гонка позволила Панису размочить счет. Увы, на этом успехи француза закончились.

В 1997 году Панис попал в страшную аварию, в результате которой сломал обе ноги. Оливье сумел вернуться за руль, но былой скорости у пилота не осталось.

Жан-Пьер Бельтуаз: победитель-1972

Наглядный пример того, как важен обзор в дождевых гонках. На Гран При Монако-72 не было того хаоса, который случился в 96-м – до финиша добрались сразу 17 человек. Но если 16-ти преследователям нужно было осторожничать, чтобы не врезаться друг в друга, то лидер мог гнать на всю катушку: перед ним не было шлейфа брызг.

В той гонке все решил старт. Жан-Пьер Бельтуаз квалифицировался четвертым, но очень удачно стартовал и захватил первую позицию. Брызги от шин Бельтуаза не позволяли его соперникам подобраться на расстояние атаки – и Жан-Пьер довел Гран При до победы.

Жан-Пьер Бельтуаз на Гран При Монако-72 Фото: Motorsport Images

Помимо победы в Монако Бельтуаз семь раз финишировал на подиуме: шесть раз в составе Matra и один раз за рулем BRM. Для этой команды француз стал последним победителем. Гоночный коллектив, который выигрывал чемпионаты в шестидесятых, не выдержал конкуренции и тихо умер к концу семидесятых. Бельтуаз был тем человеком, кто принес BRM последние очки.

Морис Тринтиньян: победитель-1955 и 1958

Тринтиньян провел в Формуле 1 15 лет и за все это время выигрывал только в Монако. Пожалуй, самой непредсказуемой стала первая победа Мориса. Сезон-1955 проходил под диктовку Mercedes-Benz. Автомобили этой команды были непобедимы и только двойной сход мог лишить немецкий коллектив первой позиции. Ровно так произошло в Монако.

«Серебряные стрелы» Хуана-Мануэля Фанхио и Стирлинга Мосса выбыли из-за поломок. Оставшийся в строю Альберто Аскари на Lancia вылетел и утопил машину в заливе. Оставшийся на трассе Тринтиньян получил подарок в виде лидерства и довел гонку до победы.

Морис Тринтиньян, двукратный победитель Гран При Монако Фото: Motorsport Images

Второй успех пришел к настойчивому французу три года спустя. К тому моменту Тринтиньян пересел с Ferrari на Cooper частной команды Vanwall – и это был верный выбор. Команда стала лучшей в Кубке конструкторов. Признанным лидером коллектива был Стирлинг Мосс, но на Гран При Монако у британца сломалась машина. После последовательных сходов Беры, Мосса, Хоторна, Хилла и Брукса на первом месте оказался Тринтиньян.

Морис выступал в Формуле 1 до 1964 года и набрал очки даже в своем последнем сезоне; ему было 47. После завершения гоночной карьеры француз занялся виноделием. Тринтиньян прожил долгую жизнь – спортсмен скончался в 2005 году в возрасте 87 лет.

Бонус: победители Гран При Монако извне Формулы 1

Городская гонка в Монте-Карло не всегда входила в календарь Ф1. В сезоне-1952 Гран При Монако провели для спорткаров. Тот этап запомнился гибелью Луиджи Фаджиоли на тренировке. А победу – единственную в карьере – одержал итальянец Витторио Марцотто. Спортсмен не выступал в Формуле 1. Ближе всего к участию в гонке Ф1 Марцотто подобрался на Гран При Франции-52, где Витторио исполнял обязанности резервиста Ferrari. В тот раз замена никому не понадобилась.

Витторио Марцотто на Гран При Монако-52 Фото: Motorsport Images

Намного более драматичной оказалась история Гийома Моля. Француз, выросший в Алжире, начал автоспортивную карьеру в 1930 году с гонок в Африке. В то время в Алжире и Марокко проводились престижные соревнования, и молодой спортсмен из французской колонии смог там блеснуть. На деньги родителей Моль купил устаревшую модель Alfa Romeo, за рулем которой дебютировал в Европе.

Каждая гонка Моля была событием. На заведомо уступавшей конкурентам машине Гийом умудрялся держаться в темпе лидеров и брать эпизодические подиумы. А пилотаж в «24 часах Ле-Мана» 1933 года оказался настолько хорош, что франко-алжирца позвал к себе в команду Энцо Феррари. В тот момент Коммендаторе возглавлял заводскую программу Alfa Romeo. С помощью яркого новичка Феррари наделся бросить вызов непобедимым Auto Union.

Гийом Моль в 1934 году Фото: Motorsport Images

Ставка сыграла. В Монако-1934 года Моль одержал свою первую победу в Гран При. На 74 следующих года Гийом закрепил за собой удивительный рекорд: пилот стал самым молодым победителем Гран При Монако в истории, выиграв гонку в 23 года. Перебить это достижение смог только Льюис Хэмилтон в 2008-м.

Казалось, что вот теперь Alfa Romeo сможет одолеть доминаторов из Германии. Но на следующем после Монако этапе в Пескаре Моль попал в аварию и разбился. Много лет спустя Энцо Феррари назовет Гийома одним из лучших гонщиков в истории автоспорта. Та победа в Монако могла стать первой из многих триумфов многообещающего франко-алжирца.