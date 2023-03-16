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«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

Глава Red Bull Racing рассказал, что не в восторге от негативного отношения к себе со стороны фанатов соперника

Зейнеп Таш
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«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса
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Хотя команда RBR и базируется в британском Милтон-Кинсе, в последнее время у нее осталось не так много местных болельщиков. На это обратил внимание еще Карун Чандок – как несложно догадаться, такое отношение к «Быкам» стало следствием того, что коллектив в последние годы был основным соперником главного местного кумира Льюиса Хэмилтона и его Mercedes. 

Как оказалось, главе Red Bull Кристаину Хорнеру не по душе такое отношение. 

«Как правило, болельщики Льюиса видят во мне злодея, – признался Хорнер в недавнем интервью The Telegraph. – Но я не могу извиняться за то, что отстаиваю интересы своей команды. Я защищаю своих людей, при этом стараюсь никогда не скрывать свои эмоции. 

И еще я знаю, что мы никого не обманываем».

Кристиан добавил: «Мне кажется, многие забывают, что Red Bull стала невероятной историей успеха в том числе и для всей нашей страны.  Да, мы выступаем под австрийским флагом и испытываем гордость за него. Но базируемся мы в Британии, я сам отсюда, как и 85% наших сотрудников». 

По мнению главы Red Bull, одна из особенностей Ф1 состоит в том, что здесь редко любят явных фаворитов, а его команда в минувшем сезоне всего пять раз уезжала с Гран При без главного трофея.

«Когда ты выигрываешь раз за разом, то быстро теряешь популярность, – сказал Хорнер. – Но я нахожусь в согласии с собой и люблю свою семью. Если слушать всю критику, адресованную себе, то просто потеряешь веру в себя. Это один из тех советов, что дала мне моя супруга Джери. Она просто сказала: "Не слушай все это"».

Также издание приводит слова самой Джери Хорнер. Популярная в недавнем прошлом певица отметила: «Все, что я могу сказать о Кристиане – он хороший и честный человек. Ему очень важны команда и спорт. А еще он очень искренний – и настоящий гонщик до мозга костей».

Хорнер сам участвовал в соревнованиях и к концу 90-х добрался до Формулы 3000, последней ступени перед Ф1. Затем он сконцентрировался на менеджменте семейной команды Arden, откуда получил приглашение возглавить Red Bull Racing. 

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