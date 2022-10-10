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Успешное выступление в Сингапуре принесло McLaren 22 очка – это лучший результат команды в сезоне – и позволило вернуться на четвертую строчку Кубка конструкторов. Но прошла всего неделе, и под японским дождем соперники из Alpine перехватили инициативу. Сейчас они вновь впереди с перевесом в 13 баллов.

По мнению Ландо Норриса, по силе Alpine значительно превосходит McLaren, и тот факт, что его команде удается продолжать это сражение, объясняется лишь ошибками соперников и недостаточной надежностью их машин.

Говоря о форме Alpine после финиша десятым на «Сузуке», британец заметил: «Для нас тут нет хороших новостей. Впрочем, и сюрпризов тоже нет. Я уже много раз говорил, что они гораздо быстрее нас. Я просто не могу объяснить, как над до сих пор удается вести это сражение. Ведь в реальности они вообще в другой лиге.

Порой нам удается опередить их, но не в этот раз. Я рад, что порой у нас получается навязать им борьбу. Это значит, что в некоторых областях мы справляемся очень здорово – скажем, это касается действий в гонках. Мы используем возможности, стараемся не допускать ошибок и выжимать максимум из того, что имеем.

Они же, похоже, часто допускают ошибки, потому что выигрывают у нас по очкам лишь самую малость, имея такую сильную машину. Мы не можем рассчитывать на многое в непосредственной борьбе с ними, нам важно и дальше терять как можно меньше очков».

Про японскую гонку Ландо рассказал: «Здорово, что удалось заработать очко, ведь на [повторном] старте я был только 14-м. [Себастьян] Феттель очень умно поступил, первым поехав за промежуточной резиной. Это риск, но порой такой риск оправдывается. Так что я поехал на пит-стоп на следующем круге, раньше большинства соперников.

У нас получилось неплохо. Конечно, всегда можно найти, что улучшить, но одно очко – все же лучше, чем ничего. Учитывая позицию на старте, могу сказать, что я доволен».

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