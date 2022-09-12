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Всем поклонникам Формулы 1 памятна развязка спора за титул чемпиона мира 2021 год. Авария Николя Латифи в самом конце гонки на «Яс-Марине» вынудила судей торопиться в стремлении дать рестарт и нарушать собственные правила – Майкл Маси поплатился за это должностью руководителя гонок, а FIA пообещала, что из случившегося будут сделаны серьезные выводы.

По мнению Тото Вольфа, чья команда Mercedes стала в Абу-Даби главной проигравшей, события Гран При Италии в минувший уик-энд свидетельствуют о переменах к лучшему.

Когда судьям не удалось оперативно убрать с трассы McLaren сошедшего Даниэля Риккардо – на машине заклинило коробку передач, – они вызвали на подмогу кран. Ему не сразу удалось попасть в нужное место, так как требовалось пересечь трассу, по которой продолжали двигаться машины участников гонки.

Кроме того, Бернд Майландер за рулем автомобиля безопасности тоже не сразу занял нужное место в пелотоне. Все эти задержки привели к тому, что времени дать рестарт, к огромному огорчению болельщиков, просто не осталось.

По мнению Вольфа, куда важнее, что все было сделано по регламенту.

«Совершенно понятно, что есть правила, – сказал австриец репортерам. – И с моей точки зрения, вне зависимости от того, насколько меня травмировала история в Абу-Даби, в этот раз все было выполнено верно до последней точки.

На трассе остановилась машина, рядом были судьи, стоял кран. Именно поэтому они запретили обгоны.

После этого времени на рестарт уже не осталось. Если кто-то недоволен правилами, если вы хотите устроить грандиозную спешку, а потом два круга гонки, которые закончатся безумием, я не имею ничего против.

Но для этого нужно изменить регламент. Так что сейчас нам не стоит жаловаться по поводу случившегося. Таковы требования».

Он добавил: «Мне очень понравилось, как отработали руководитель гонки и его коллеги. Они следовали правилам в условиях прессинга со стороны медиа, болельщиков, всех вокруг, которые призывали к нарушениям.

После Абу-Даби у FIA появилась жесткость и уверенность при применении регламента».

Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«Меняйте правила – и тогда используйте красные флаги»

Отвечая на вопрос Motorsport.com, был ли смысл в данной ситуации прервать борьбу красным флагом и после расчистки трассы дать рестарт, Тото ответил: «Зачем тут красный флаг? Когда кто-то влетает в стену, красный флаг используют, так как мимо просто нельзя проехать. К чему он в этот раз? Чтобы устроить шоу-гонку на один-два круга?

Для этого нужно менять правила и обсуждать с FIA: "Мы хотим, чтобы последний круг всегда был гоночным". Я бы и сам проголосовал за такое. Но сейчас ничего подобного в регламенте нет».

Он добавил: «Мне не хочется видеть заголовки о том, что Тото называет гонки дерьмовыми и призывает переписать правила. Я считаю, тут нужно все обсудить и понять, что будет лучше.

Но сегодня все было сделано так, как требуется. Именно так и должно быть. Хотел бы я, чтобы последний круг был гоночным? Ну конечно же да. Это классно для ТВ. Но…

Тут нужно думать наоборот. Если становится понятно, что машина безопасности выезжает за пять или десять кругов до финиша – давайте использовать красный флаг. Но прежде это надо внести в правила. Знаете, есть очень умные люди, спортивные директора [команд] – у них наверняка есть здравые идеи на этот счет».

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