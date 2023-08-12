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«Они так и не поняли». В Red Bull удивились неспособности соперников повторить их DRS

Подвижная плоскость заднего крыла помогает машине RB19 ехать намного быстрее – при этом скопировать ее другим командам пока не удается

Джонатан Нобл
Автор:
Детали заднего антикрыла Red Bull RB19

О чудодейственной эффективности системы DRS на машинах Red Bull в последнее время сказано немало – мы подробно разбирались в этой теме совсем недавно

Если говорить кратко, открывая подвижную плоскость крыла, Макс Ферстаппен с Серхио Пересом получают дополнительную прибавку в скорости вовсе не потому, что конструкторы из Милтон-Кинса придумали какой-то удивительный механизм или сумели обойти правила. 

Вся концепция шасси RB19 основана на том, что заднее антикрыло обеспечивает высокий прижим и высокое лобовое сопротивление. В этом случае без одной плоскости машина едет на прямых намного быстрее. 

В других командах крыло изначально «заточено» на малое сопротивление воздуху, потому и получить такой выигрыш за счет DRS сложнее. Если в такой ситуации просто поставить крыло с повышенным прижимом, сразу упадет скорость на прямых и нарушится общий аэродинамический баланс задка. 

Технический директор Red Bull Пьер Ваш признался, что удивлен продолжающимися в паддоке разговорами о незаконности крыла – а равно и тем, что такую же концепцию пока не удалось внедрить ни на одной другой машине. 

«Просто безумие, что люди продолжают рассуждать об этом даже спустя два года после того, как мы внедрили эту идею, – рассказал француз Motorsport.com. – У нас была уже сотня проверок со стороны FIA в попытках отыскать какие-то трюки или хитрости, но некоторые до сих пор не в силах понять, куда вдруг пропадает наше преимущество на медленных трассах. 

Это значит, они просто не разбираются, как и что работает. И для нас такое стало большой неожиданностью».

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Глава McLaren Андреа Стелла недавно признался, что преимущество Red Bull в этой области, по всей видимости, сохранится еще надолго. 

«Они продвигают эту концепцию уже какое-то время, – объяснил итальянец. – Потому, несомненно, накопили солидный опыт, который приносит преимущество. И со временем оно становится лишь более очевидным. 

Думаю, все команды сейчас активно ведут поиски в том же направлении, пытаясь понять, что можно сделать».

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