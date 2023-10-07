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«Они стали зерниться уже на прогревочном круге». Сайнс назвал ошибкой выбор Soft

Гонщик Ferrari рассказал, какие сложности испытывал на мягкой резине по ходу спринта в Катаре

Александр Кабановский
Автор:
Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, на стартовом поле

Перед стартом 19-кругового заезда на трассе «Лосаил» пелотон Ф1 разделился практически поровну – часть команд предпочла более мягкие шины Soft, другая – более жесткие Medium.

Ход гонки показал, что второй вариант оказался более предпочтительным, хотя на старте и первый кругах явное преимущество получили те, у кого были мягкие слики. 

Карлос Сайнс с пятого места решетки сразу поднялся на третье, а позже атаковал и McLaren Оскара Пиастри. Но затем динамика изменилась, и испанец с большим трудом завершил дистанцию шестым. 

«Было сложно, – признал он на медиа-сессии после финиша. – Зернение шин проявилось с самого начала. На самом деле, я заметил его уже на прогревочном круге. Но оно не помешало мне на старте – я хорошо начал движение и удачно вошел в первый поворот. 

Но вот дальше стало куда труднее. Шины продержались два круга, а потом мы стали терять из-за зернения по две-три секунды на круге. Хорошо хоть, что не вся гонка прошла в боевом режиме, и то пилоты на Soft финишировали бы самыми последними».  

Он продолжил: «Команда не ожидала столь быстрого износа и таких серьезных сложностей. Мы понимали, что можно будет хорошо стартовать, а затем начнутся потери – но не по три же секунды с круга! Такая картина стала для нас сюрпризом. 

Машины безопасности не особенно помогали. Если шины с зернением охлаждать, их свойства станут только хуже. Впрочем, без нейтрализации мы вообще оказались бы нигде. 

Хорошо, что даже с таким неверным выбором удалось заработать хоть какие-то очки. Но ведь мы проиграли даже Льюису [Хэмилтону], который стартовал далеко позади. Но у него был Medium».  

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Дополнительная информация: Гайдн Кобб

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

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