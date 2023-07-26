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«Они сбились с пути». Брандл объяснил сложности Aston Martin

После отличного старта чемпионата и сильных выступлений в весенних гонках «зеленая» команда больше не в силах всерьез конкурировать с лидерами. Эксперт Sky F1 высказал мнение, что послужило тому причиной

Зейнеп Таш
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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, на пит-лейне

Болельщики Ф1 стали уже понемногу забывать, что в первых Гран При нынешнего сезона Фернандо Алонсо не пропускал ни одной церемонии награждения. Но после того, как он финишировал вторым в Канаде, Asron Martin откатилась в конец десятки и больше ни разу не смогла всерьез заявить о себе. 

Испанский чемпион остается третьим в личном зачете, команда пока удерживает эту же строчку в Кубке конструкторов, но соперники уже наступают им на пятки и почти точно отодвинут вниз уже в самое ближайшее время. 

Последнюю гонку в Венгрии Алонсо и его напарник Лэнс Стролл закончили лишь девятым и десятым, проиграв победившему Максу Ферстаппену почти круг. 

Мнением о том, что произошло с командой, и почему она настолько серьезно сдала позиции, в своей колонке для Sky Sports поделился Мартин Брандл.

«Сложно понять, как и почему Aston Martin оказалась в 75 секундах от победителя, а их машина стала лишь пятой по скорости, – написал британец. – Понятно, что обновления, которые постоянно готовят соперники, не улучшают ситуации Aston. Но у меня есть ощущение, что они сами в какой-то момент сбились с пути [в работе над машиной]. 

В команде говорят, что против них сыграли новые и более прочные шины. Но ведь их спад начался еще до того, как Pirelli обновила резину в Сильверстоуне.

Будем надеяться, что они смогут разобраться со своими проблемами, так как всем нам это очень нужно».  

Преимущество AMR над Ferrari в Кубке конструкторов на экваторе сезона составляет 17 очков. 

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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

Также Брандл затронул проблемы Ferrari, которая вторую гонку подряд не смогла заехать даже в шестерку сильнейших, хотя еще в Шпильберге ее пилоты едва не добились двойного подиума. 

«Седьмое и восьмое места в минуте от победителя по-настоящему огорчают, – написал Мартин. – Шарль Леклер, кроме того, получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне всего в 0,7 км/ч. Также у него был медленный пит-стоп, который еще больше ухудшил ситуацию. Недовольство гонщика ясно слышалось в его общении по радио. 

Карлос Сайнс стартовал на мягких шинах и здорово использовал их, сразу же отыграв пять позиций. Но этот тактический выбор заметно осложнил ему остаток гонки. 

Машина Ferrari была четвертой по скорости. Они не без труда уехали от собственных клиентов из Alfa Romeo и Haas. Подозреваю, перед предстоящим бельгийским этапом в Маранелло испытывают некоторое волнение…»

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