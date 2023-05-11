«Они сами знают, что вышло дерьмо». Босс IndyCar проехался по этапу в Майами

Несмотря на атмосферу пафоса, в которой прошел Гран При Майами, сама гонка оказалась не особенно зрелищной. После яркой презентации и в присутствии множества именитых гостей гонщики просто доехали от старта до финиша – если бы не прорыв Макса Ферстаппена к победе после квалификационной ошибки, событий между стартом и финишем не было бы вовсе.

Такой сюжет стал ударом по той работе, которую боссы спорта из Liberty Media ведут для популяризации Ф1 в Штатах. Аудитория Больших Призов за океаном продолжает расти, в нынешнем сезоне Америка примет еще два Гран При, в Остине и Лас-Вегасе.

Безусловно, усиление позиций чемпионата мира в США не по душе представителям местной серии IndyCar – тем более на фоне слухов, что Liberty собирается выкупить это первенство и сделать своей серией поддержки.

Генеральный директор IndyCar Майк Майлз не упустил возможности для критики. Он обратил внимание, что ведущий воскресной церемонии в Майами, рэпер LL Cool J, использовал в отношении Ф1 оборот речи «величайшее гоночное шоу».

Между тем, в отношении гонки «Инди-500» запатентован очень схожий слоган «величайший гоночный спектакль». Майлз великодушно согласился не давать этому прецедента хода в суде.

«Я слышал эти слова, – цитирует его IndyStar. – И моя первая реакция была очевидной: "Я готов биться об заклад, что ваши зрители прекрасно понимают – получилось полное дерьмо". Ведь что ни говори, а самое главное гоночное шоу мира проходит здесь [в Индианаполисе] в мае.

Я не думаю, что [за нарушением прав на торговую марку] что-то последует. Мы общались с ними, когда они приезжали в Вегас, все было быстро и понятно. От того я немало удивился [в день гонки в Майами], но я не думаю, что они станут действовать в подобном духе и дальше.

Не знаю, кто выбирал текст, который говорился в микрофон, но вряд ли это это сделал сам Доменикали. Учитывая наши отношения, я не стану считать этот эпизод нарушением коммерческих прав».

LL Cool J на церемонии представления пилотов Фото: Марк Саттон / Motorsport Images