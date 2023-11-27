«Они с августа не трогали машину». Льюис предсказал лидерство Red Bull в 2024-м

Макс Ферстаппен выиграл 19 из 22 Гран При в прошедшем сезоне – голландец один заработал больше очков, чем Mercedes или Ferrari. Такого доминирования, как у голландца и Red Bull Racing в 2023-м, Формула 1 не видела еще никогда.

Даже в самые успешные сезоны других команд – можно вспомнить McLaren в конце 80-х, Ferrari в начале 2000-х или Mercedes в середине прошлого десятилетия – у них всегда находились соперники, способные периодически отбирать победы.

В 1988-м Ален Прост и Айртоном Сенной не смогли выиграть для McLaren всего один Гран При – но в то время в календаре было 16 этапов, и «удельный вес» каждого составлял 6,25%. В этот раз единственный успех Карлоса Сайнса в Сингапуре отобрал у Red Bull всего 4,5% доминирования.

Ближайшим соперником «Быков» по итогам чемпионата стали Льюис Хэмилтон и Mercedes. Британец долгое время преследовал Серхио Переса в споре за вторую строчку итоговой таблицы, но в итоге уступил и ему. Семикратный чемпион по ходу сезона один раз стартовал с поула и шесть раз поднимался на подиум.

После финиша гонки в Абу-Даби Льюис рассказал, что не ожидает больших изменений в расстановке сил на следующий сезон.

В интервью Sky Sports гонщика спросили, что он смог вынести из прошедшего чемпионате. «Честно говоря, немного, – ответил тот. – Год в целом получился не слишком удачным. Мы прошли его, и на этом все».

Он добавил: «Главное опасение сейчас в том, что они [Red Bull] вообще не дорабатывали свою машину с августа.

Мы тоже много узнали о своей, и сейчас команда знает, что нужно делать. Получится или нет дотянуться до них – покажет время».

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG,

Финальная гонка в Абу-Даби началась для Льюиса с контакта с Пьером Гасли в первом повороте, которое привело к повреждению переднего крыла Mercedes. Но британцу удалось заработать для команды важные очки, которые позволили удержать второе место в Кубке конструкторов.

«Ничего особенно позитивного, я просто приехал девятым, – сказал Хэмилтон. – Две последние гонки сложились для меня очень плохо.

Red Bull выиграла с отрывом 17 секунд на машине, которую не трогала с лета. Несложно догадаться, что нас ждет в новом сезоне. А в этой гонке у меня просто не было скорости…»