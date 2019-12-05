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Формула 1 / Тесты в Абу-Даби / Комментарий

«Они поспешили с выводами». Pirelli объяснила, почему новые шины не понравились пилотам

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Комментарии
«Они поспешили с выводами». Pirelli объяснила, почему новые шины не понравились пилотам
Автор:
5 дек. 2019 г., 10:27

По словам Марио Изолы, гонщики просто не смогли сразу оценить новую резину, так как ее поведение совсем не такое, как у прежней модели.

По просьбе команд FIA поручила Pirelli разработать к 2020 году гоночные слики с особыми свойствами. Они должны были обострить борьбу и избавить инженеров команд от лишней головной боли при выборе настроек. 

Однако первые испытания новой модели, состоявшиеся в пятницу на Гран При США, привели к отрицательным отзывам. В итоге было принято решение, что работа с новой резиной продолжится в Абу-Даби, а 9 декабря будет принято окончательное решение: использовать ее или оставлять еще на сезон модель 2019 года. 

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Как рассказал глава гоночных программ Pirelli Марио Изола, особенность модернизированных шин в том, что они изначально разрабатывались для гоночных условий. 

«Конечно, будет досадно, если все потраченные нами усилия окажутся напрасными, – рассказал Изола журналистам. – С новыми шинами мы стремились добиться совершенно особых характеристик: чтобы они меньше перегревались, медленнее изнашивались, имели более широкий рабочий диапазон. 

Шины 2020-го должны позволить гонщикам атаковать дольше. Но их особенность в том, что на самых первых кругах сцепления меньше. И тот, кто за рулем, первым делом отмечает именно это – и сразу делает вывод, что шины хуже прежних.

Но мы проектировали их специально для гонок, не для квалификаций. И мы уверены, что на них можно будет проводить длинные отрезки в хорошем темпе без существенного ухудшения характеристик».  

Изола добавил: «Мы ждем мнений команд, чтобы изучить их. Со своей стороны мы уже омологировали шины 2020 года и теперь просто ожидаем, какое решение будет принято, опираясь на данные тестов». 

При этом источники Motorsport.com в командах рассказали об очень интересной особенности. Почти всем понравились новые составы С5 (самый мягкий) и С3, тогда как С4 и С2 вызвали негативную реакцию. 

Но так как шины 2019 и 2020 годов отличаются размерами, использовать параллельно две разные версии сликов не представляется возможным. Какой резине в итоге будет отдано предпочтение – станет известно уже в ближайшие дни.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Тесты в Абу-Даби
Сессия Среда
Местонахождение Яс-Марина
Автор Роберто Кинкеро

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