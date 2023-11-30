«Они пошли по неверному пути». Экс-пилот Ф1 предсказал Haas новые неудачи

После некоторого прогресса и восьмого места по итогам 2022 года Haas F1 закончила прошедший чемпионат на последней позиции. Одной из причин стал отказ от активных доработок машины VF-23 – вместо этого к домашнему Гран При США незадолго до конца сезона команда подготовила крупный пакет обновлений.

Он действительно позволил решить часть проблем, но в то же время снизил скорость машины на прямых. В итоге на два финальных Гран При Нико Хюлькенберг предпочел вернуться к прежней версии, тогда как Кевин Магнуссен оставил новую.

Но все это не принесло Haas никаких результатов: за 12 последних Гран При гонщики американского коллектива заработали только одно очко. Так как соперники из Alfa Romeo, AlphaTauri и Williams регулярно финишировали в десятке, всем этим командам удалось подняться выше в Кубке конструкторов.

По мнению бывшего гонщика Формулы 1 Тимо Глока, нынешняя ситуация не обещает Haas ничего хорошего.

«Самое скверное – их новая машина получилась едва ли не медленнее прежней версии, – сказал Глок в интервью Sky Германия. – Это показывает, что команда в целом выбрала неверный путь.

Это почти не оставляет надежд на будущий сезон Кроме того, не вполне понятно, почему они так часто рассказывают о позитивных данных из аэродинамической трубы. Одним словом, команду ждет неизвестность.

И что будет в этой ситуации делать [глава Haas F1] Гюнтер Штайнер – большой вопрос».

«Лишь раз могли побороться за очки»

Главной проблемой команды в этом сезоне остается повышенный износ резины на длинной дистанции. На финале в Абу-Даби Нико Хюлькенберг вновь хорошо провел квалификацию и стартовал восьмым, но к клетчатому флагу оказался только 14-м.

«Для меня все началось скверным стартом и продолжилось не лучше, – объяснил гонщик. – В итоге мы оказались там, где и должны находиться по скорости машины. Только после этого гонка продолжилась чисто.

Я атаковал, но скорости не было. Не то, чтобы ощущения от машины такие ух плохие, просто темпа не хватает»

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Говоря о том, почему он не захотел использовать обновленную VF-23, Хюлькенберг добавил: «На прошлом этапе [в Лас-Вегасе], где нужна была конфигурация с малым прижимом, наши новинки и правда давали преимущество. Но здесь [в Абу-Даби] оба пакета работали одинаково.

Но дело не в этом. Обновления должны добавлять скорости и решать твои проблемы. В нашем случае этого, к сожалению, не произошло. В будущем году нужно стараться лучше.

Вторая половина чемпионата-2023 вышла очень сложной. У меня только в Сингапуре была возможность побороться за очки. Но и ее я упустил из-за ошибки в тактике.

В остальных случаях просто не было темпа. Даже когда было много сходов, мы ехали слишком далеко позади. Все это не очень здорово».

Нико и Кевин Магнуссен продолжат выступать за Haas F1 в 2024 году.