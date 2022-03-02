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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

«Они сломали столько карьер». Босс McLaren раскритиковал подход Red Bull

По мнению Зака Брауна, молодежная программа «Красного быка» жестока к гонщикам

«Они сломали столько карьер». Босс McLaren раскритиковал подход Red Bull
Александр Кабановский
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Вот уже почти два десятилетия Red Bull сама подбирает и готовит юниоров для своих команд Формулы 1. Примеры чемпионов мира Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, а также победителя Гран При Даниэля Риккардо показывают, что этот процесс идет весьма успешно.  

Между тем, гораздо больше было тех, кто попал под опеку Red Bull, но вовсе не дошел до Формулы 1 или остановился на уровне Toro Rosso / AlphaTauri, после чего остался без средств продолжить карьеру. Куратор молодежной программы доктор Марко всегда без сожаления расставался с теми, кто не оправдал его ожиданий.

Можно вспомнить Даниила Квята, Брендона Хартли, Хайме Альгерсуари, Жана-Эрика Верня, Себастьена Буэми – а также Пьера Гасли с Алексом Элбоном, которые хоть и продолжают выступления в Ф1, но в составе слабых команд.  

Глава McLaren Зак Браун назвал подход Red Bull жестоким на примере гонщика IndyCar Пато О'Уорда. Тот стал в 2018 года чемпионом американской серии Indy Lights и получил поддержку «быков».

Это позволило пилоту из Мексики провести несколько гонок в Ф2 и Суперформуле. Но когда стало ясно, что его баллов Суперлицензии не хватит для дебюта в Формуле 1, Red Bull сразу отвернулась от Пато.

«Он явно не получил должной помощи, – цитирует Брауна сетевое издание The Race. – В Red Bull, когда он был там, ему оплатили лишь три гонки в молодежных сериях. Не считая Макса, похожие истории были у многих гонщиков, прошедших через их руки.

Я считаю, они сломали множество карьер. Гонщики были способными, но не получали должной поддержки».

Глава McLaren добавил: «Да, они выиграли чемпионат в прошлом году. Мы не сумели – а если так, я не вправе упрекать их. Но их подход довольно жесток. Карлос [Сайнс] служит тому примером. Даниэль [Риккардо] смог доказать, сколь он хорош – но решил уйти. 

Феттель ушел. У Макса отличная история, это их полноправная находка. Элбон, Гасли… Гасли чертовски хорош.

Через их программу прошла такая уйма гонщиков».

В 2020-м McLaren сделала Пато О'Уорда своим гонщиком в IndyCar. Мексиканец закончил сезон четвертым, а на следующий год стал третьим. 

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