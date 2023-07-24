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«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

По мнению ирландца, Марк Уэббер использует все возможности, чтобы обеспечить место в Милтон-Кинсе своему протеже Оскару Пиастри

Зейнеп Таш
Автор:
Эдди Джордан

Дебютант нынешнего сезона Ф1 Оскар Пиастри пришел в чемпионат мира с прекрасным послужным списком: на протяжении трех сезонов подряд он выиграл титулы в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2, а затем за него в суде сражались Alpine и McLaren.

Однако проявить себя молодому пилоту удалось далеко не сразу. Сделать это было сложно из-за слабой машины и сильной внутренней конкуренции со стороны Ландо Норриса. 

Однако две последних гонки в Сильвенстоуне и Будапеште Пиастри провел на совсем ином уровне – он боролся в группе лидеров и финишировал на четвертой и пятой позициях. 

Такие выступления приковали к австралийцу внимание многих экспертов, одним из которых стал бывший глава побеждавшей команды Ф1 Эдди Джордан. 

«Он смог заинтересовать меня, – признался ирландец в интервью TalkSPORT, рассуждая про Оскара. – Прежде он выступал на этой трассе только в молодежных сериях, но в этот раз ехал просто прекрасно и даже конкурировал с Максом [Ферстаппеном]. 

Последите за карьерой этого парня. Я уверен, что у него серьезный потенциал. И в будущем, я полагаю, он сможет конкурировать с Максом». 

Оскар Пиастри, McLaren

Оскар Пиастри, McLaren

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Развивая эту мысль, Джордан продолжил: «Мы уже видели, как упорно работал [менеджер пилота] Марк Уэббер, чтобы обеспечить ему место в McLaren. 

Не удивлюсь, что имя Пиастри быстро прозвучит, когда появится вакансия в Red Bull. 

Мне не кажется, что они отдадут эту вакансию [Даниэлю] Риккардо. В Red Bull не любят возвращаться в прошлое, они всегда устремлены только вперед».

34-летний Риккардо с Гран При Венгрии начал выступать за AlphaTauri, заменив уволенного Ника де Вриса – и не скрывает планов перейти в «старшую» команду с 2025 года, когда закончится контракт Серхио Переса, или даже раньше. 

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