«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
По мнению ирландца, Марк Уэббер использует все возможности, чтобы обеспечить место в Милтон-Кинсе своему протеже Оскару Пиастри
Дебютант нынешнего сезона Ф1 Оскар Пиастри пришел в чемпионат мира с прекрасным послужным списком: на протяжении трех сезонов подряд он выиграл титулы в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2, а затем за него в суде сражались Alpine и McLaren.
Однако проявить себя молодому пилоту удалось далеко не сразу. Сделать это было сложно из-за слабой машины и сильной внутренней конкуренции со стороны Ландо Норриса.
Однако две последних гонки в Сильвенстоуне и Будапеште Пиастри провел на совсем ином уровне – он боролся в группе лидеров и финишировал на четвертой и пятой позициях.
Такие выступления приковали к австралийцу внимание многих экспертов, одним из которых стал бывший глава побеждавшей команды Ф1 Эдди Джордан.
«Он смог заинтересовать меня, – признался ирландец в интервью TalkSPORT, рассуждая про Оскара. – Прежде он выступал на этой трассе только в молодежных сериях, но в этот раз ехал просто прекрасно и даже конкурировал с Максом [Ферстаппеном].
Последите за карьерой этого парня. Я уверен, что у него серьезный потенциал. И в будущем, я полагаю, он сможет конкурировать с Максом».
Оскар Пиастри, McLaren
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
Развивая эту мысль, Джордан продолжил: «Мы уже видели, как упорно работал [менеджер пилота] Марк Уэббер, чтобы обеспечить ему место в McLaren.
Не удивлюсь, что имя Пиастри быстро прозвучит, когда появится вакансия в Red Bull.
Мне не кажется, что они отдадут эту вакансию [Даниэлю] Риккардо. В Red Bull не любят возвращаться в прошлое, они всегда устремлены только вперед».
34-летний Риккардо с Гран При Венгрии начал выступать за AlphaTauri, заменив уволенного Ника де Вриса – и не скрывает планов перейти в «старшую» команду с 2025 года, когда закончится контракт Серхио Переса, или даже раньше.
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