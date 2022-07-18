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По итогам первой половины сезона гонщики Aston Martin заработали всего 18 очков. В прошлом году на тот же момент у команды из Сильверстоуна было 48 очков, а в 2020-м – и вовсе 120.

Построенная по новому регламенту машина AMR22 вышла неудачной, из-за чего ее пришлось радикально переделывать, но это не слишком помогло. В трех последних квалификациях ни Лэнсу Строллу, ни Себастьяну Феттелю не удалось продвинуться дальше первого сегмента.

Оценивая первую половину чемпионата, глава команды Майк Крак рассказал, что пока у коллектива не так много поводов для оптимизма.

«Старт сезона вышел совсем не таким, как нам бы хотелось, – сказал специалист. – Но некоторые трассы все же подходили нашей машине лучше, чем другие.

Две последние гонки вновь отбросили нас назад. В Сильверстоуне и Шпильберге мы просто были недостаточно быстры. Так что тут есть, над чем поработать.

Гонщики прежде всего говорят о нехватке сцепления и проблемах с балансом. Когда машина недостаточно быстра, они пробуют ехать на пределе. Из-за этого баланс порой оказывается не идеальным.

Но те новинки, что мы готовим, работают и позволяют двигаться нам вперед. К сожалению, эти шаги получаются недостаточно большими. Пока мы не можем решить ту фундаментальную проблему, что мешает нашей машине».

В ответ на уточняющий вопрос он пояснил: «У нас сложности в быстрых поворотах. В медленных все неплохо, потому мы смотрелись не так скверно в Канаде и Баку. Но когда на трассе много быстрых виражей, начинаются сложности».

Себастьян Феттель, Aston Martin Racing, Лэнс Стролл, Aston Martin Racing Фото: Aston Martin Racing

«Ни одного плохого слова»

Как рассказал Крак, он очень доволен тем, как в непростой ситуации показывают себя Лэнс Стролл с Себастьяном Феттелем, не позволяя проявлений негатива.

«Я должен признать, что снимаю перед ними шляпу за то, как они ведут себя, – объяснил Майк. – Оба сохраняют конструктивный подход. Ни один из них не сказал ни одного плохого слова. Мы просто пытаемся общими усилиями выправить положение, и они обеспечивают нам очень важную обратную связь».

Крак продолжил: «Для любого из них было бы проще простого впасть в уныние, но этого нет. И Лэнс, и Себастьян остаются конструктивными на всех брифингах, ничуть не потеряв в драйве или мотивации».