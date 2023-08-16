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Формула 1 Новость

«Они не хотели быть пиратами». Сафнауэр высказался впервые после увольнения

Уволенный глава Alpine F1 поделился собственной точкой зрения о том, что привело к его уходу из команды

Филип Клерен
Автор:
Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1

По ходу уик-энда в Бельгии компания Alpine объявила, что расстается с руководителем своей команды Ф1 Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. 

Причиной тогда назвали разницу во взглядах на пути развития программы. Сам американский менеджер не комментировал случившееся – и лишь недавно в интервью SiriusXM высказал собственную точку зрения на те причины, которые подтолкнули больших боссов указать ему на дверь. 

«Думаю, топ-менеджмент Renault и генеральный директор Лука де Мео, как и все в Ф1, хотят добиться успеха, – объяснил Отмар. – Но им он нужен немедленно. А так это, к сожалению, не работает.  

Они хотели получить результаты быстрее, чем это было возможно. А я не мог согласиться с их планами – так как в этом случае общее разочарование стало бы только вопросом времени. Так что я подготовил для команды реалистичную и выполнимую программу. Теперь, полагаю, кто-то другой будет пытаться ускорить ее». 

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Фото: Alpine

Сафнауэр не стал вдаваться в детали своего плана, отметив лишь, что он предусматривал активную кадровую политику и приглашение опытных сотрудников из других команд. 

«В некоторых подразделениях уровень был лишь самым базовым, – рассказал уволенный руководитель. – Там работали люди, пришедшие из колледжа, а не специалисты с 25-летним опытом.

Именно эти направления я начал усиливать, но у лучших специалистов в Ф1 обычно как минимум трехлетние контракты. Мне удалось убедить нескольких перейти к нам, чтобы получить важное усиление. К сожалению, лишь некоторые смогут сделать это осенью 2023-го, тогда как большинство – лишь в середине 2024-го, а то и в 2025-м.  

А боссы просто не хотели понимать все это. Не знаю, в чем дело – в недостаточном терпении или в эмоциональности. Но понимания не было, и это привело к тому, к чему привело».

Отмар добавил, что в Renault, помимо прочего, сформировали странную систему руководства, в которой многие подразделения подчинялись не ему как главе команды, а напрямую топ-менеджменту. 

«Материнская компания стремилась установить максимальный контроль над многими областями работы команды, – объяснил он. – Я никогда не встречался с таким прежде. 

Это касалось коммерческих вопросов, маркетинга, кадров, финансов, коммуникаций. Все эти люди отчитывались не передо мной, а через мою голову кому-то еще. Они все действовали, словно на флоте. А в нашем деле, если хочешь преуспеть, ты должен быть пиратом.

Чтобы перехватить чей-то контракт, нужно принять решение за пару дней. В Формуле 1 никто не станет ждать тебя две недели. В этом случае человека уведет кто-то другой. Так что ты просто обязан действовать как пират». 

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