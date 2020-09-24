«Они начали скрывать от меня информацию». Перес разочаровался в команде

В преддверии Гран При Тосканы Racing Point объявила о контракте с Себастьяном Феттелем, что не оставило места в ее составе на будущий год для Серхио Переса.

Перес пришел в коллектив в 2014 году, когда тот еще назывался Force India. В его составе мексиканец не раз поднимался на подиум, в том числе и в Сочи, и сохранил место за рулем после смены собственника летом 2018-го.

Однако в четверг накануне старта российского этапа он признался, что уже в Муджелло ощутил: отношение к нему изменилось после объявления о скором прекращении сотрудничества.

«Мы фокусируемся на восьми предстоящих гонках, – сказал Серхио. – Они будут крайне важными, так как сейчас каждое очко в Кубке конструкторов имеет огромное значение.

Мы по-прежнему можем провести сильнейший сезон в своей истории, если получится финишировать на третьем месте. И все в команде будут очень разочарованы, если это не получится.

Однако после недавнего объявления некоторые люди внутри команды стремятся скрывать от меня разные вещи. И мне не кажется, что это очень здорово.

Мне кажется, сейчас мы должны быть как можно более прозрачны, чтобы добиться своих целей и заработать так много очков, как только возможно».

Потеряв 15 очком из-за незаконного копирования тормозных воздухозаборников Mercedes, Racing Point, тем не менее, идет четвертой в общем зачете по итогам девяти Гран При. От замыкающей тройку McLaren ее отделяют 14 баллов.

Также накануне этапа в Сочи стало известно, что команда успела подготовить всего один комплект обновлений для машины, и он достанется Лэнсу Строллу.

«Учитывая плотность результатов, даже пара десятых оказывает влияние на итоговый результат, – сказал по этому поводу Перес. – Мне хотелось иметь доработки в этой гонке, но по понятным причинам у меня их не будет.

Команда работает, чтобы дать их мне – надеюсь, в следующий уик-энд».