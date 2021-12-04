Пока Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон продолжают невероятное сражение за титул, которое держит в напряжении всех поклонников Ф1, экс-пилот и гоночный эксперт Жак Вильнев подметил, что противостояние двух пилотов интересно еще и тем, что они во всем не похожи друг на друга.

Британцу уже 36 лет, он выиграл семь титулов и статистически является самым успешным пилотом в истории Ф1. Его оппонент на 12 лет моложе и до нынешнего сезона всего десять раз поднимался на вершину подиума.

«Они как две крайности, – объяснил чемпион мира 1997 года в интервью газете De Telegraaf из Нидерландов. – Макса не назвать политкорректным, его совершенно не заботят слова других. Ему важны только гонки. Льюис гораздо больше заботится о своем образе, также он намного активнее в социальных сетях».

Канадец признал, что за последнее время изменил свое мнение о Максе.

«Это уже не тот мальчишка [что пришел в Ф1 шесть лет назад в 17-летнем возрасте], – объяснил Жак. – Он очень вырос и стал взрослее. Сейчас Макс полностью сконцентрирован на главном, а вся команда работает на него. Red Bull стала командой Ферстаппена, как Mercedes – командой Хэмилтона».

Говоря о том, чего он ожидает от концовки сезона, Вильнев отметил: «Я вижу, что Льюис допускает больше ошибок, но при этом теряет меньше очков. Макс лучше проводит сезон, а все остальные далеко позади.

Для Формулы 1 будет лучше, если титул возьмет Макс. Тогда Льюис продолжит погоню за званием восьмикратного, чтобы превзойти рекорд Михаэля Шумахера».