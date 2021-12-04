Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса

Автор:
, Ответственный редактор

Канадский чемпион мира обратил внимание, что у двух претендентов на титул невероятно мало общего

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса

Пока Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон продолжают невероятное сражение за титул, которое держит в напряжении всех поклонников Ф1, экс-пилот и гоночный эксперт Жак Вильнев подметил, что противостояние двух пилотов интересно еще и тем, что они во всем не похожи друг на друга. 

Британцу уже 36 лет, он выиграл семь титулов и статистически является самым успешным пилотом в истории Ф1. Его оппонент на 12 лет моложе и до нынешнего сезона всего десять раз поднимался на вершину подиума. 

«Они как две крайности, – объяснил чемпион мира 1997 года в интервью газете De Telegraaf из Нидерландов. – Макса не назвать политкорректным, его совершенно не заботят слова других. Ему важны только гонки. Льюис гораздо больше заботится о своем образе, также он намного активнее в социальных сетях».

Канадец признал, что за последнее время изменил свое мнение о Максе.

«Это уже не тот мальчишка [что пришел в Ф1 шесть лет назад в 17-летнем возрасте], – объяснил Жак. – Он очень вырос и стал взрослее. Сейчас Макс полностью сконцентрирован на главном, а вся команда работает на него. Red Bull стала командой Ферстаппена, как Mercedes – командой Хэмилтона».

Говоря о том, чего он ожидает от концовки сезона, Вильнев отметил: «Я вижу, что Льюис допускает больше ошибок, но при этом теряет меньше очков. Макс лучше проводит сезон, а все остальные далеко позади. 

Для Формулы 1 будет лучше, если титул возьмет Макс. Тогда Льюис продолжит погоню за званием восьмикратного, чтобы превзойти рекорд Михаэля Шумахера».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера
Предыдущая новость

Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера

Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Настоящий хардкор». Трасса в Джидде привела Боттаса в восторг

Перес предсказал сложности в квалификации из-за трафика Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес предсказал сложности в квалификации из-за трафика

Штайнер: Ремонт «легкого» шасси Мазепина затянулся Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Штайнер: Ремонт «легкого» шасси Мазепина затянулся

Жак Вильнёв Больше от
Жак Вильнёв
Вильнев впервые выиграл гонку NASCAR. Правда, в Италии
NASCAR Euro

Вильнев впервые выиграл гонку NASCAR. Правда, в Италии

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис
Формула 1

10 неудачников Ф1: кто терял дебютную победу так же, как Норрис

Экклстоун, Бриаторе, Стролл и Вильнев попали в «Архив Пандоры»
Формула 1

Экклстоун, Бриаторе, Стролл и Вильнев попали в «Архив Пандоры»

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
«Мы бы руку себе отгрызли». Хорнер назвал силу Red Bull сюрпризом Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Мы бы руку себе отгрызли». Хорнер назвал силу Red Bull сюрпризом

Хорнер: У всех проблемы с шинами, кто первый справится – тот и быстрее Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Хорнер: У всех проблемы с шинами, кто первый справится – тот и быстрее

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев

Самое важное:

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

«Они как две крайности». Вильнев вновь сравнил Макса и Льюиса

Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера
Формула 1 Формула 1

Ferrari рассказала о последствиях пятничной аварии Леклера

«Мы бы руку себе отгрызли». Хорнер назвал силу Red Bull сюрпризом
Формула 1 Формула 1

«Мы бы руку себе отгрызли». Хорнер назвал силу Red Bull сюрпризом

Вольф извинился за выбор спонсора. Но не отказался от него
Формула 1 Формула 1

Вольф извинился за выбор спонсора. Но не отказался от него

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.