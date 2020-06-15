Заслужить обожание болельщиков можно не только титулами. А продемонстрировать исключительный талант можно даже без побед. Наверняка у каждого любителя гонок есть свой любимый пилот из тех, кто не добрался до вершины. Мы в редакции Motorsport.com собрали 9 отчаянно быстрых гонщиков Формулы 1, которым не довелось стать чемпионами мира – и попросили каждого автора объяснить свой выбор.

Хуан-Пабло Монтойя

Хуан-Пабло Монтойя в 2003 году. В тот момент пилот выступал за Williams Фото: Brousseau Photo

Иван Матушкин, редактор Motorsport.com: Пилот Формулы 1, который был явно достоин титула, но так его и не завоевал? В 21 веке ответ один: Хуан-Пабло Монтойя. У колумбийца были все атрибуты настоящего чемпиона: скорость, умение бороться колесо в колесо, характер и собственный стиль. Только титула не было.

Монтойе не повезло со временем. Его пик пришелся на лучшие годы Ferrari и Михаэля Шумахера. При этом, Хуан-Пабло был, пожалуй, сильнейшим соперником Красного барона.

Увы, годы поражений и горячий характер сделали свое дело – Монтойя ушел из Формулы 1 намного раньше, чем мог бы. Ему едва перевалило за тридцать, правление Шуми подходило к концу. Задержись Хуан-Пабло в чемпионате еще на пару лет, наверняка не остался бы без титула. По таланту он точно не уступал Алонсо, Райкконену, Баттону и прочим парням, что правили чемпионатом в период между Шумахером и Феттелем.

Но все это осталось сослагательным наклонением. Горячий Монтойя бросил Ф1 посреди сезона-2006 и остался «лучшим из худших».

Даниэль Риккардо

Даниэль Рикардо, 2018 год Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сергей Иванов, руководитель проекта об электромобилях InsideEVs: Если посмотреть на статистику Даниэля Риккардо, то мне сложно понять, почему он не в топ-команде. Объяснение только одно – во всех топ-командах уже есть свои звезды. Которые таких напарников себе не особенно и хотят.

Будучи в одно команде, Риккадо побил своего напарника, будущего двукратного чемпиона Формулы Е Жана-Эрика Верня. Потом четырехкратного чемпиона Формулы 1 Себастьяна Феттеля. С Максом Ферстаппеном, которого многие прочат на трон самого талантливого пилота всех времен и народов, Риккардо сыграл со счетом два сезона против трех. Ну и в прошлом году австралиец разгромил опытного и когда-то очень перспективного Нико Хюлькенберга.

Фактически, в таких дуэлях Риккардо проигрывал трижды. Первый раз – тому же Верню. Правда, это было в первый сезон Дэна в Ф1, что как бы не считается. Во втором сезоне Рик показал, кто быстрее. В третий раз австралиец продул Ферстаппену в 2018 году, но выбыв из восьми гонок против трех у голландца. Да, вы правы, был и второй раз. В 2015 Риккардо проиграл Дане Квяту. Но, во-первых, всего три очка, а во-вторых – ну черт, это же прикольно, если чемпионом мира станет пилот, когда-то проигравший нашему парню!

Лично я совершенно убежден, что окажись Риккардо в другое время и в другом месте, в его активе был бы уже не один титул. Да и одна красная команда могла бы от этого выиграть. Почему бы парень, уничтоживший Феттеля в Red Bull, не смог бы сделать для Ferrari в 2018 году то, что Себ как раз не смог – выиграть титул? Я думаю, что смог бы.

Ну или даже больше. Окажись Дэн на месте Боттаса, не бывать Хэму шестикратным чемпионом мира. Ну не верю я, что Нико Росберг быстрее Риккардо. А Нико Льюиса пусть один раз, но опередил. Риккардо мог бы также.

Стирлинг Мосс

Стирлинг Мосс за рулем Lotus 18 в 1961 году Фото: Sutton Images

Сергей Беднарук, комментатор «Моторспорт.ТВ»: Стирлинг Мосс вошел в историю как величайший гонщик Больших Призов, так и не сумевший выиграть титула чемпиона мира. В пятидесятых и начале шестидесятых годов прошлого века англичанин четырежды подряд становился серебряным призером мирового первенства. А потом трижды завоевывал итоговую «бронзу».

Несмотря на отсутствие в послужном списке заветного титула Мосс стал одним из самых известных автогонщиков всех времен. Благодаря своему таланту, отваге и джентльменству пилот надолго стал символом автоспорта как в родной Британии, так и за ее пределами.

Стирлинг не раз демонстрировал благородство на гоночных трассах. Самым знаменитым примером, пожалуй, стал случай на Гран При Португалии 1958 года, когда на улочках Порту развернулась и заглохла Ferrari главного соперника Майка Хоторна. Проезжавший мимо Мосс сбавил скорость и посоветовал соотечественнику попытаться завести машину, толкая ее вниз по склону.

А после финиша, когда судьи решили дисквалифицировать финишировавшего вторым Хоторна за движение в противоположном направлении, Мосс вступился за конкурента. Стирлинг доказал судьям, что тот не нарушал правил, так как совершал маневр за пределами гоночного полотна. Верность своим принципам в конечном счете стоила Стирлингу титула – по итогам того сезона он уступил Майку всего одно очко.

За свою карьеру Мосс выиграл в рамках чемпионатов мира 16 гонок Гран При за рулем Mercedes, Maserati, Vanwall, Cooper и Lotus. Всего же в разных категориях он провел 529 соревнований, в которых 212 раз приходил к финишу первым. Возможно, Стрилинг все же смог бы стать чемпионом мира, если бы его спортивная карьера не завершилась досрочно после тяжелой аварии в Гудвуде в 1962-м.

Британец, которому на тот момент было всего 32 года, оказался в коме и был частично парализован. К счастью, ему посчастливилось избежать смерти и прожить долгую жизнь – сэр Стирлинг Кроуфорд Мосс умер 12 апреля 2020 года в возрасте 90 лет.

Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен, 2014 год Фото: XPB Images

Ману Чаподзе, главный редактор Motor1: Хорошенько подумав, я бы выделил Кевина Магнуссена. Датчанину по большей части не везло с техникой: после того, как он приехал на подиум в первой же гонке в Формуле 1, в его руках не было конкурентоспособной машины. При этом Кевин всегда умудряется вести жесткую борьбу на грани фола, за что часто подвергается критике со стороны коллег.

Мне кажется, что он лучше многих чувствует грань, за которую переходить не стоит. Магнуссен чем-то напоминает мне Макса Ферстаппена. Видимо, отцы с не очень успешной гоночной карьерой закладывают верный вектор в детей с самого раннего возраста. Уверен, что если в распоряжении Магнуссена-младшего окажется хорошая машина, он не упустит свой шанс. И с его харизмой Кевин будет достойным обладателем титула чемпиона. Я бы назвал его Хантом современности.

Эй-Джей Фойт

Эй-Джей Фойт в болиде IndyCar Фото: пресс-служба IndyCar

Антон Погорельский, шеф-редактор Motorsport.com: Эй-Джей Фойт. Величайший гонщик из тех, кого не узнала Формула 1. И, возможно, тот самый человек, кто смог бы опередить Джима Кларка, Грэма Хилла и Джеки Стюарта одновременно.

Семикратный чемпион индикаров; четырехкратный победитель «Инди 500»; единственный человек в мире, кто выигрывал «24 часа Ле-Мана», «Дайтону 500», «Инди 500» и «24 часа Дайтоны». Тройная корона, говорите? У Фойта была четверная.

В шестидесятых и семидесятых годах прошлого века Эй Джей Фойт был лучшим гонщиком на планете. Но для Формулы 1 он остался персонажем из справочника: три старта в сезонах 1958-1960, все три раза относились к «Инди 500», которая в тот момент входила в зачет Ф1. Ноль очков в чемпионате мира. Не так представляют себе майкла джордана мирового автоспорта.

Причина в том, что Фойт предпочел Америку. Эй-Джей выигрывал гонки в IndyCar, NASCAR, митджетах и соревнованиях на выносливость, но так и не посмотрел в сторону Ф1. Фойт участвовал в гонках до 61 года и ни разу не дал усомниться в своей исключительности. Если бы не 7 титулов в индикарах, пилот мог бы взять 10 титулов в Формуле 1. И сегодня мы бы рассуждали о том, что вот до рекордов Шумахера Хэмилтону рукой подать — но как насчет вечных рекордов Эй-Джея Фойта?

Хайнц-Харальд Френтцен

Хайнц-Харальд Френцен

Олег Карпов, корреспондент Motorsport.com на гонках Формулы 1: Если бы в истории Формулы 1 не было сезона-2009, его обязательно надо было бы придумать. Победы андердогов – вроде Дженсона Баттона и созданной на коленке Brawn GP – это здорово. Без них спорт не был бы столь прекрасен.

Но за десять лет до этого в Формуле 1 могла случиться еще более замечательная история. В конце концов, машина, на которой Баттон выиграл чемпионат 2009 года, строилась на протяжении почти двух лет на деньги одного из крупнейших мировых автопроизводителей. Сюжет того триумфа Brawn GP все-таки слегка не дотягивает до «Золушки».

Другое дело, если бы в 1999 году чемпионат мира выиграл Хайнц-Харальд Френтцен на Jordan. Списанный из Williams пилот на желтой машине команды слегка сумасшедшего ирландца.

Сказать, что ХаХа и Эдди Джордану для триумфа в том году не хватило «совсем чуть-чуть», было бы преувеличением. Но у них и правда могло получиться. Достаточно вспомнить, что Френтцен до поломки на 32 круге уверенно лидировал на Гран При Европы. В случае победы он уезжал бы с «Нюрбургринга», отставая от Мики Хаккинена всего на одно очко – и всего за две гонки до финиша сезона.

Для победы в чемпионате Френтцену потребовалось бы еще несколько чудес. Но в том сумасшедшем сезоне их было более чем достаточно. Если бы Хайнц-Харальд сам не лишился шести очков в Канаде из-за поломки тормозного диска. Если бы Дэвид Култхард в Австрии подтолкнул Хаккинена чуть сильнее – до гравийной ловушки.

Если бы Мика Сало уперся и не отдал Эдди Ирвайну победу в Хоккенхайме. Если бы сам Френтцен, в конце концов, не провалил в Куала-Лумпуре квалификацию. Формула 1 могла бы получить сюжет покруче того, что стал основой для «Гонки» Рона Ховарда.

Ронни Петерсон

Ронни Петерсон в 1970 году

Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com: Есть немало достойных гонщиков, кто вроде бы должен был завоевать чемпионскую корону, но в силу каких-то причин не смог этого сделать. Но есть, к сожалению, и другой список – тех, кто не успел. Такой получилась история Ронни Петерсона. Все, кто знал шведа, были убеждены: он пришел в этот мир, чтобы управлять гоночным автомобилем.

Выиграв ворох титулов в картинге и гонку Формулы 3 в Монако, в 1971 году молодой спортсмен по-настоящему заявил о себе. Петерсон добился уникального достижения: в одном сезоне он выиграл титул в Формуле 2, переиграв Лауду, Ройтемана, Уотсона и остальных, и финишировал вторым в Формуле 1. По чистой скорости Петерсона считали едва ли не лучшим в паддоке. Не было никаких сомнений – как только он получит достойную машину, чемпионский титул не заставит себя ждать.

Но ни в March, где начинал Ронни, ни позднее в Lotus такой машины у него не было. Петерсон выиграл восемь Гран При и два десятка раз поднимался на подиум, продолжая ожидать своего шанса. Переход в Tyrrell в 1977 году оказался неудачным, и швед удивил многих, вернувшись в Lotus.

Колин Чепмен взял пилота обратно с одним условием – быть вторым номером при Марио Андретти. Гонки сезона-78 были похожи одна на другую: пара черно-золотых машин Lotus уверенно уезжала от соперников, но Петерсон неизменно следовал за напарником, не атакуя. Если Андретти сходил – швед побеждал. В остальных случаях Ронни четко следовал субординации.

Петерсону было 34 года – период расцвета для гонщика Ф1, когда оптимальное сочетание знаний, мотивации и возможностей позволяет добиваться результата. Он понимал, что карьера Андретти близка к закату, и скоро придет его время.

Увы, стартовая авария в Монце с участием десятка машин подвела трагическую черту под карьерой и жизнью Петерсона. Шведа чуть живого вытащили из кокпита, в больнице у него диагностировали 27 переломов, а ночью он умер от жировой эмболии – особой реакции организма на сильные повреждения, когда жировые клетки перекрывают кровеносные сосуды. Ронни Петерсон так и не выиграл свой титул.

Джанкарло Физикелла

Джанкарло Физикелла в 2001 году Фото: Brousseau Photo

Денис Хохлов, ведущий «Моторспорт.ТВ»: Для меня Джанкарло Физикелла остался тем самым непризнанным и несостоявшимся чемпионом мира. Рассуждать о его карьере нет смысла. Был период, когда Benetton показывал результат — на той машине, в общем, можно было ехать. И был период в чемпионской Renault.

По миом ощущениям, тогда Физикелла сам не до конца поверил, что сидит за рулём конкурентоспособной машины и на самом деле может претендовать на высокие места. А может, это в Renault понимали, что в качестве чемпиона им нужен Алонсо. Тогда казалось, что Джанкарло нужна сильная машина и доверие со стороны боссов команды. Как это было в Jordan в 2002 и 2003-м.

Когда в 2009-м Физикеллу позвали в Ferrari, это был его шанс. Но это был период, когда уже все — включая самого Джанкарло — не верили, что он может. Он сделал большое дело для Force India. Для меня успехи индийцев в Ф1 — это во многом заслуга той работы, что проделал Физикелла.

Но основная проблема итальянца крылась не в машинах, боссах и прочем, а, скорее, в том, что на каком-то этапе карьеры Джанкарло перестал по-настоящему желать победы в Ф1. Или верить в то, что ему это по силам. Мы видели много примеров, когда психологическая часть берет верх над профессионализмом. Видимо, это как раз случай Физикеллы.

Жиль Вильнёв

Жиль Вильнёв, 1979 год

Андрей Колтун, SMM-специалист Motorsport.com: Не буду оригинален: Жиль Вильнёв — лучший гонщик Формулы 1 из тех, кому не довелось стать чемпионом. О скорости Жиля слагают легенды. Его феноменальное чувство машины позволяло управлять автомобилем так, как это не делал больше никто. А готовность быть командным игроком лишила Вильнёва шанса на чемпионство.

Канадец мог стать лучшим в Формуле 1 в 1979 году — но следуя интересам команды Ferrari, помог выиграть титул своему напарнику Джоди Шектеру. Очередь самого Вильнёва настала три сезона спустя, в 1982-м. Правда, в этот раз партнер Жиля по команде не стал ставить интересы Ferrari выше собственных. Между напарниками началась война.

Итог мы знаем: катастрофические травмы Дидье Пирони, который был напарником Вильнёва, и гибель самого Жиля. Если не в 1979-м, то хотя бы в 1982-м Жиль Вильнёв должен был становиться чемпионом мира. А дальше — кто знает? Сезон-83 тоже мог остаться за канадцем. После чего история Формулы 1 пошла бы совсем по другому пути.