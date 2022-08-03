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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

«Они что, не смотрели за гонкой?». Вильнев разнес Ferrari

Канадец присоединился к дружному хору критики в адрес команды, которая продолжает коллекционировать неудачи в Гран При

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Они что, не смотрели за гонкой?». Вильнев разнес Ferrari
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Стартовав в Будапеште вторым и третьим, Карлос Сайнс с Шарлем Леклером проиграли по ходу дистанции в общей сложности пять позиций и даже не попали на призовой подиум. 

Такое выступление, ставшее следствием серьезного тактического просчета Скудерии, разительно контрастировало с блистательной гонкой Макса Ферстаппена: лидер Red Bull после проблем с мотором в квалификации был на решетке только десятым, но даже несмотря на разворот финишировал первым. 

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев признал, что даже на фоне неудач Ferrari в прошлых гонках не ждал от команды такого провала.

«Меня просто потрясло, как они принимали решения, – написал экс-гонщик в своей колонке для Formule1.nl. – Формула 1 – это вершина гонок, здесь все должно быть высшего уровня. Это касается не только пилотов, но также механиков, инженеров и специалистов по тактике

Как могли несколько команд, не только Ferrari, принять решение ехать на Hard? Ведь пример Alpine сразу показал, что такие шины просто бесполезны.

Они что, вообще не смотрели за ходом гонки? Что-то явно пошло у них категорически неправильно. Просто недопустимо, когда такие вещи происходят в спорте, где собраны только лучшие из лучших». 

Также победитель 11 Гран При подметил, что гонка в Венгрии собрала непривычно много болельщиков. Обычно гонки на «Хунгароринге» получаются небогатыми на события, но новые правила изменили Ф1 к лучшему, что зрители наглядно продемонстрировали, придя на трибуны.

«Я никогда не видел столько людей на Гран При Венгрии, – отметил Вильнев. – Первая часть сезона получилась просто отличной.

Впрочем, тем, кто работает в чемпионате – от гонщиков до всевозможного персонала – сейчас все же нужен отдых, чтобы восстановить силы».

Сезон Ф1 продолжится 26-28 августа в бельгийском Спа.

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Фото: Ferrari

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