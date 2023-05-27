Предыдущая / Перес признал свою вину в квалификационной аварии Следующая / Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса
Формула 1 / Гран При Монако Новость

«Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса

Главе Mercedes очень не понравилось, что весь мир смог заглянуть под днище его машины W14

Мэтт Кью
Автор:
Машина Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14, после аварии

Льюис Хэмилтон влетел в барьер на последних минутах субботней тренировки Гран При Монако. Линейным судьям не удалось оперативно эвакуировать его Mercedes, и для спасательной операции задействовали один из расставленных вдоль трассы портальных кранов. 

Так как французы работали очень неспешно, фотографам удалось в деталях pапечатлеть конструкцию тоннелей Вентури под днищем W14. 

Читайте также:

Нынешние шасси Ф1 генерируют около 60% прижимной силы именно за счет граунд-эффекта, потому все участники чемпионата прикладывают серьезные усилия, чтобы сохранить свои конструкторские решения в тайне.  

Неудивительно, что глава Mercedes Тото Вольф был, мягко говоря, не в восторге от действий персонала трассы. 

«Тот, кто управлял краном, похоже, работает в Цирке дю Солей, – сказан австриец. – Честно, я просто не могу понять, что они затеяли. Машина стояла на трассе, можно было просто погрузить ее в грузовик. Но нет, они продемонстрировали ее конструкцию всему миру. 

Это совсем не то, что нам нужно – и это еще мягко говоря». 

Также Вольф отметил, что Mercedes Хэмилтона в воздухе резко накренилась назад – тогда как позле после квалификационной аварии Серхио Переса его Red Bull удалось эвакуировать в горизонтальном положении. 

«Они все из цирка, – повторил глава команды. – Их машину убрали ровно, наша завалилась назад». 

После этого Тото добавил, что сделал эти комментарии в шутку и отдает себе отчет, что «каждый делает все, что в его силах».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, после аварии

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, после аварии

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Подводя итоги квалификации, где Хэмилтон с Джорджем Расселлом стали шестым и восьмым, руководитель Mercedes отметил: «Такие результаты – это недостаточно хорошо. Но три десятых отставания от поула, когда оба гонщика не лучшим образом проехали в финале – это достойно. Так что в целом выходит нормально. 

Если бы Льюис и Джордж проехали свои решающие круги успешно, оба были бы в шестерке, а может и в четверке. Это было бы неплохо».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Перес признал свою вину в квалификационной аварии

Леклера переставили с третьего места решетки на шестое за блокировку Норриса
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

Формула 1

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda «Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне

Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне

Формула 1
Гран При Монако

Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне Технический брифинг: Aston Martin подготовила первые обновления в сезоне

Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1

Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1

Формула 1

Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1 Де Врис признал, что не удивлен слухами о своем увольнении из Ф1

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Монако

Стартовая решетка Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Стартовая решетка Гран При Монако Стартовая решетка Гран При Монако

Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14

Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14

Формула 1
Гран При Монако

Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14 Фото дня: авария Льюиса раскрыла детали днища Mercedes W14

Mercedes Больше от
Mercedes
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

Формула 1
Гран При Монако

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Формула 1
Гран При Монако

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок «Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Самое важное:

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако «Не хотел так долго ехать на этих шинах, а пришлось». Макс о гонке в Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Гран При Монако: пять быстрых выводов

F1 Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: пять быстрых выводов Гран При Монако: пять быстрых выводов

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

F1 Формула 1
Гран При Монако

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.