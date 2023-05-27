«Они что, клоуны?». Вольф раскритиковал судей за эвакуацию машины Льюиса

Льюис Хэмилтон влетел в барьер на последних минутах субботней тренировки Гран При Монако. Линейным судьям не удалось оперативно эвакуировать его Mercedes, и для спасательной операции задействовали один из расставленных вдоль трассы портальных кранов.

Так как французы работали очень неспешно, фотографам удалось в деталях pапечатлеть конструкцию тоннелей Вентури под днищем W14.

Нынешние шасси Ф1 генерируют около 60% прижимной силы именно за счет граунд-эффекта, потому все участники чемпионата прикладывают серьезные усилия, чтобы сохранить свои конструкторские решения в тайне.

Неудивительно, что глава Mercedes Тото Вольф был, мягко говоря, не в восторге от действий персонала трассы.

«Тот, кто управлял краном, похоже, работает в Цирке дю Солей, – сказан австриец. – Честно, я просто не могу понять, что они затеяли. Машина стояла на трассе, можно было просто погрузить ее в грузовик. Но нет, они продемонстрировали ее конструкцию всему миру.

Это совсем не то, что нам нужно – и это еще мягко говоря».

Также Вольф отметил, что Mercedes Хэмилтона в воздухе резко накренилась назад – тогда как позле после квалификационной аварии Серхио Переса его Red Bull удалось эвакуировать в горизонтальном положении.

«Они все из цирка, – повторил глава команды. – Их машину убрали ровно, наша завалилась назад».

После этого Тото добавил, что сделал эти комментарии в шутку и отдает себе отчет, что «каждый делает все, что в его силах».

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, после аварии Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Подводя итоги квалификации, где Хэмилтон с Джорджем Расселлом стали шестым и восьмым, руководитель Mercedes отметил: «Такие результаты – это недостаточно хорошо. Но три десятых отставания от поула, когда оба гонщика не лучшим образом проехали в финале – это достойно. Так что в целом выходит нормально.

Если бы Льюис и Джордж проехали свои решающие круги успешно, оба были бы в шестерке, а может и в четверке. Это было бы неплохо».