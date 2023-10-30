«Они быстры и умны, но я вел свою игру». Норрис о прорыве с 17-го на пятое место

После осечки в квалификации Ландо Норрису пришлось стартовать в Мехико из самого конца решетки. Тактика со стартом на шинах Soft и коротким первым отрезком принесла свои плоды и позволила к середине дистанции стать десятым.

Казалось бы, остановка гонки после аварии Кевина Магнуссена должна была еще больше помочь британцу – однако на рестарте ему пришлось поднять ногу с газа, чтобы избежать столкновения. Ландо вновь откатился на 14-е место.

Несмотря на это, гонщик продолжил прорыв и к финишу стал пятым, проведя несколько красивых обгонов.

«Это особенный момент, – сказал он в интервью Sky Sportds после финиша. – все же я доехал не с 20-го места до десятого, а с 14-го до пятого. Мне пришлось сражаться с Джорджем [Расселлом], Алексом [Элбоном], Оскаром [Пиастри] и Даниэлем [Риккардо]. То есть биться с быстрыми и умными противниками.

Впрочем, я вел свою игру. Она состояла в том, чтобы ставить их в неудобное положение, а потом быстро обгонять. Так у меня и вышло добраться до пятого места».

Он добавил: «Важнее всего было избегать неприятностей. И такой подход сработал. Такие гонки доставляют большое удовольствие. Жаль, что я был так далеко на решетке. И то поборолся бы за кое-что блестящее».

Третьему месту Шарля Леклера пилот McLaren уступил на финише десять секунд.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Ландо Норрис, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45

На вопрос о том, какой из обгонов ему понравился больше всего, Ландо ответил: «Пожалуй, Даниэля. Этот парень знает толк в поздних торможениях.

Мы оказались совсем рядом. И я затормозил раньше, чем он рассчитывал. И когда он в свою очередь нажал на педаль, я приподнял ногу с тормоза и опередил его по внешнему радиусу.

В такие моменты нужно прежде всего думать про выход из поворота, и тогда можно будет порадоваться тому, как все прошло. На самом деле, я не задумывался, с кем веду сражение, они все очень хороши».

Воспользовавшись проблемами Aston Martin в Мексике, Норрис сократил отставание от пятого места Фернандо Алонсо в общем зачете до 14 очков.