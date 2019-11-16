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Формула 1 / Гран При Бразилии / Самое интересное

«Она сама выбрала, когда родиться». Келли Пике о дочери, Квяте и его отношениях с тестем

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«Она сама выбрала, когда родиться». Келли Пике о дочери, Квяте и его отношениях с тестем
Автор:
Соавтор: Олег Карпов
16 нояб. 2019 г., 15:01

Подруга российского пилота Ф1 впервые после рождения дочери приехала на Гран При – и рассказала немало интересного.

Келли Пике с дочерью Пенелопой, которой нет еще и четырех месяцев, прилетела в Сан-Паулу из Европы накануне Гран При Бразилии – и впервые вместе с ней появилась в паддоке.

«Приятно снова оказаться дома, это особенный момент для меня, потому что гонка на “Интерлагосе” стала для нее самой первой, – сказала Пике Motorsport.com. – Я не возьму ее с собой на трассу в воскресенье, но она уже познакомилась со многими людьми, все были рады ее видеть.

Я выросла в такой атмосфере, для меня это нормально. Но в то же время я стараюсь дать Даниилу возможность заниматься своей работой, когда он на работе. Другие люди не ездят в офис с семьей, так что надо знать меру. Но мы хотим приучить ее к тому, чтобы поддерживать папу».

Келли добавила: «Это был особенный год для меня. Одну его половину я была беременна, но при этом все равно была на нескольких гонках вместе с Даниилом – пока могла.

Пенелопа сама решила родиться в ночь перед тем, как Даниил поднялся на подиум [в Хоккенхайме]. Это было невероятно. Она родилась позднее предполагаемого срока, так что похоже, она просто сама выбрала этот особенный день. Потом мы поехали в Бразилию, где я немного побыла с семьей. Мой отец [трехкратный чемпион Ф1 Нельсон Пике] встретился со своей четвертой внучкой – и это тоже был особенный момент».

Рассказала Келли и об отношениях Даниила с ее отцом.

«Я не очень хорошо помню, как они встретились в первый раз, – сказала она. – Но конечно, Даниил был взволнован перед знакомством с легендой спорта, которым занимается сам. Все прошло здорово. Мой отец – такой человек, что со всеми общается одинаково, он открыт. Раньше Даниил знал его только по записям в интернете, но теперь они хорошо ладят.

Они не так много общались, чтобы говорить о гонках. Плюс, мой отец любит шутить, и чтобы начать обсуждать с ним что-то серьезное, нужно время».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Нельсон Пике , Даниил Квят В Магазин
Автор Эрик Габриэль

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