«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке
Пенелопе скоро исполнится четыре года – и она уже научилась делать самостоятельно некоторые выводы
Даниил Квят начал встречаться с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона мира Ф1 Нельсона Пике – в январе 2017 года. В июле 2019-го у них появилась на свет девочка, которую назвали Пенелопой, а спустя еще несколько месяцев ее родители расстались.
Келли теперь водит дружбу с Максом Ферстаппеном, а Квят потерял место в Формуле 1, но нашел продолжение карьеры и в последнее время часто дает поводы говорить о себе.
Россиянин успешно выступает в WEC, стал заводским гонщиком Lamborghini и присматривается к Формуле Е.
Недавно, когда Даниил был гостем подкаста Track Limits, его спросили, знает ли дочка, чем он занимается.
«Конечно знает, ведь она все видит, когда бывает у меня, – ответил Квят. – Правда, последние два с половиной года я не особенно гонялся, и чаще всего она следили со моими занятиями в боксерском зале. И даже решила в какой-то момент, что я боксер.
Но теперь я вновь выступаю. Может быть, мы возьмем ее на одну из предстоящих гонок. Но пока мы с ней только боксируем».
На этой неделе Даниил стал участником тестов Формулы Е в Берлине:
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
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