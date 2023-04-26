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«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Пенелопе скоро исполнится четыре года – и она уже научилась делать самостоятельно некоторые выводы

Александр Кабановский
Автор:
«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Даниил Квят начал встречаться с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона мира Ф1 Нельсона Пике – в январе 2017 года. В июле 2019-го у них появилась на свет девочка, которую назвали Пенелопой, а спустя еще несколько месяцев ее родители расстались.

Келли теперь водит дружбу с Максом Ферстаппеном, а Квят потерял место в Формуле 1, но нашел продолжение карьеры и в последнее время часто дает поводы говорить о себе. 

Россиянин успешно выступает в WEC, стал заводским гонщиком Lamborghini и присматривается к Формуле Е.

Недавно, когда Даниил был гостем подкаста Track Limits, его спросили, знает ли дочка, чем он занимается. 

«Конечно знает, ведь она все видит, когда бывает у меня, – ответил Квят. – Правда, последние два с половиной года я не особенно гонялся, и чаще всего она следили со моими занятиями в боксерском зале. И даже решила в какой-то момент, что я боксер. 

Но теперь я вновь выступаю. Может быть, мы возьмем ее на одну из предстоящих гонок. Но пока мы с ней только боксируем».

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На этой неделе Даниил стал участником тестов Формулы Е в Берлине:

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
1/3

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
2/3

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9
3/3

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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