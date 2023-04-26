«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке

Даниил Квят начал встречаться с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона мира Ф1 Нельсона Пике – в январе 2017 года. В июле 2019-го у них появилась на свет девочка, которую назвали Пенелопой, а спустя еще несколько месяцев ее родители расстались.

Келли теперь водит дружбу с Максом Ферстаппеном, а Квят потерял место в Формуле 1, но нашел продолжение карьеры и в последнее время часто дает поводы говорить о себе.

Россиянин успешно выступает в WEC, стал заводским гонщиком Lamborghini и присматривается к Формуле Е.

Недавно, когда Даниил был гостем подкаста Track Limits, его спросили, знает ли дочка, чем он занимается.

«Конечно знает, ведь она все видит, когда бывает у меня, – ответил Квят. – Правда, последние два с половиной года я не особенно гонялся, и чаще всего она следили со моими занятиями в боксерском зале. И даже решила в какой-то момент, что я боксер.

Но теперь я вновь выступаю. Может быть, мы возьмем ее на одну из предстоящих гонок. Но пока мы с ней только боксируем».

На этой неделе Даниил стал участником тестов Формулы Е в Берлине:

Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 1 / 3 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 2 / 3 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Даниил Квят, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 3 / 3 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images