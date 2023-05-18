«Он застрял в Ferrari». Хилл объяснил, чем сложна ситуация Леклера
Нынешняя команда монегаска не в силах бороться за лидерство – а перейти куда-то еще гонщику в действительности сложнее, чем может показаться. Об этом рассказал чемпион мира 1996 года
Рекордный по продолжительности пятилетний контракт Шарля Леклера в свое время называли свидетельством безграничной веры Ferrari в своего пилота. Однако до его истечения остается полтора сезона – и сейчас картина воспринимается совсем не так, как в далеком 2019-м.
За все прошедшее время Скудерия так и не построила машину, способную бороться за титулы. Леклер выиграл пять гонок и уже 19 раз стартовал с поула, но если не считать короткого периода в начале 2022 года, он ни разу всерьез не боролся за чемпионство. И в нынешнем сезоне эта картина осталась неизменной.
Сейчас в паддоке Ф1 активно циркулируют слухи, что Леклер не собирается оставаться в Маранелло и по истечении нынешнего контракта попробует сменить команду. Масла в огонь подлил Тото Вольф: глава Mercedes заявил, что его коллективу «нужно постоянно держать Шарля на радаре».
С другой стороны, уходить из Ferrari, не имея варианта в другой топ-команде, было бы в высшей степени неразумно. На эту сложность положения Леклера обратил внимание чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл.
«Мне кажется, он на какое-то время застрял в Ferrari, – сказал британец в эфире Sky Sports. – Ему пока ни разу не удавалось всерьез участвовать в борьбе за титул. Случались удачные периоды, но потом результаты вновь начинали падать.
Кроме того, в последнее время он не лучшим образом справляется с квалификациями, в которых всегда был очень силен. Прием "банзай" перестал работать».
Ferrari SF-23 Шарля Леклера после аварии в Майами
Хилл продолжил: «Если посмотреть на нынешние топ-команды, то в каждой из них довольны теми пилотами, который выступают там сейчас. А уходить куда-то еще Леклеру, на мой взгляд, не захочется».
Дэймон предложил свой мини-анализ ситуации на пилотском рынке для Шарля: «Red Bull? Сомневаюсь. Mercedes? Уверен, что [Тото] Вольф оставит Льюиса [Хэмилтона], если только тот не решит вообще закончить выступления.
Да и в саму Ferrari Шарль отлично вписывается. Потому, думаю, он с ними еще надолго – и будет ждать, пока ему построят чемпионскую машину».
В то же время, чемпион мира назвал один вариант, который может представлять интерес для гонщика – это Aston Martin, где Фернандо Алонсо едва ли будет выступать еще долго в силу возраста.
«Они очень серьезно прибавляют, – объяснил Хилл. – И если ситуация в Ferrari останется катастрофической, и Леклер начнет более активно оглядываться по сторонам… Впрочем, пока я думаю, самым лучшим для него будет оставаться там, где он сейчас».
Пока монегаск провел за Скудерию 86 гонок – это восьмой результат в истории команды. Если Шарль проведет все гонки нынешнего и следующего сезоном, то станет в списке четвертым после Михаэля Шумахера (179), Кими Райкконена (151) и Фелипе Массы (139).
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