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Формула 1 / Новость

«Он заслужил титул». Тодт пожелал Леклеру победы в чемпионате

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«Он заслужил титул». Тодт пожелал Леклеру победы в чемпионате
Автор:
, редактор
27 янв. 2020 г., 07:45

Глава FIA считает, что монегаск уже достиг чемпионского уровня, но нуждается в подходящей машине.

Шарль Леклер выиграл два Гран При Формулы 1 уже на второй сезон в чемпионате и многими считается одним из главных молодых претендентов на чемпионский титул. Прошлый сезон монегаск начал в качестве второго номера Ferrari, но во второй половине сезона сумел добиться равенства со своим напарником Себастьяном Феттелем.

Президент FIA Жан Тодт уверен, что Леклер уже готов выиграть чемпионат, но ему не хватает чемпионской машины.

«Шарль должен убедиться, что машина и команда позволяют ему выигрывать гонки, – сказал Тодт в интервью La Gazette de Monaco. – Я желаю ему стать чемпионом мира, он этого заслуживает. Но все будет зависеть от машины.

Мне кажется, завоевание титула зависит от болида на 80% и от пилота еще на 20%. Эти 20% у Шарля уже есть».

Отметим, что карьерой Леклера занимается менеджер Николя Тодт, сына Жана Тодта.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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