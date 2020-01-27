«Он заслужил титул». Тодт пожелал Леклеру победы в чемпионате

Шарль Леклер выиграл два Гран При Формулы 1 уже на второй сезон в чемпионате и многими считается одним из главных молодых претендентов на чемпионский титул. Прошлый сезон монегаск начал в качестве второго номера Ferrari, но во второй половине сезона сумел добиться равенства со своим напарником Себастьяном Феттелем.

Президент FIA Жан Тодт уверен, что Леклер уже готов выиграть чемпионат, но ему не хватает чемпионской машины.

«Шарль должен убедиться, что машина и команда позволяют ему выигрывать гонки, – сказал Тодт в интервью La Gazette de Monaco. – Я желаю ему стать чемпионом мира, он этого заслуживает. Но все будет зависеть от машины.

Мне кажется, завоевание титула зависит от болида на 80% и от пилота еще на 20%. Эти 20% у Шарля уже есть».

Отметим, что карьерой Леклера занимается менеджер Николя Тодт, сына Жана Тодта.