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Капито отдал автомобильным гонкам больше трех десятилетий. Он и сам участвовал в соревнованиях, но куда больших успехов добился в качестве менеджера. С именем немца связаны триумфальные годы марки VW в мировом ралли. Сейчас он занимает пост руководителя Williams.

Многие поклонники Ф1 наверняка уже забыли, что в 2016 году Йост недолгое время руководил другой командой Ф1, McLaren.

На пост генерального директора, который сейчас занимает Зак Браун, его пригласил лично Рон Деннис, в то время могущественный владелец команды. Истории было угодно, чтобы вскоре после этого Деннис продал весь бизнес и ушел из Ф1. После этого и Капито не смог удержаться в Уокинге, проработав всего четыре месяца.

Недавно нынешний глава Williams поделился подробностями той истории.

«Я бы не сказал, что у нас ничего не получилось, – рассказал Йост в подкасте High Performance. – Для начала мне пришлось очень долго договариваться с Роном, чтобы просто встретиться с ним. Затем мы постепенно сблизились, и должен сказать, я многому у него научился.

Я очень уважаю его за долгий период руководства McLaren. Ему удалось добиться по-настоящему знаковых достижений».

Он добавил: «Рон решил доверить именно мне руководства командой после долгих обсуждений – для меня это стало большой честью. Пусть мы проработали вместе всего несколько месяцев, я считаю это очень полезным опытом. Не думаю, что без него я бы справился столь же хорошо».

Фернандо Алонсо, McLaren, и Йост Капито, руководитель McLaren. 2016 год Фото: McLaren

Разумеется, не все и не всегда складывалось гладко – особенно если вспомнить, что альянс McLaren и Honda в 2016 году оказался провальным.

«Наши мнения не всегда совпадали, – признал Капито. – Но мы смогли наладить продуктивную дискуссию и смотрели, к чему она приводит. Рон был очень категоричен в суждениях, а еще у него я научился, что такое дисциплина.

Это касалось и того, как делать не стоит. К примеру, в нашем инженерном бюро на базе запрещалось пить кофе. Почему? Чтобы, случайно пролив его, не испортить пол.

Разрешено ли это у нас [в Williams] сейчас? Конечно – просто нужно быть осторожным. Тут ни к чему слишком жесткие ограничения».

Йост признал: «Рон произвел на меня очень сильное впечатление: то, как он выстроил команду, как управлял ей, как наладил дисциплину, как подходил к работе с людьми и умел мотивировать их. Это по-настоящему впечатляет».

Деннис продал свой последний пакет акций McLaren летом 2017 года. По оценкам Sunday Times, по состоянию на 2019-й он занимал 304-е место в списке самых состоятельных людей Британии. Сейчас Рону 75 лет.

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