FIA обязала участников гонки Ф1 в Катаре проводить по три пит-стопа

Ограничение было установлено из-за опасений, которые появились после пятничного анализа – тогда специалисты Pirelli выявили отслоение несущего каркаса от резины в области боковин. Оно стало следствием проезда по новым поребрикам с острыми верхними кромками.

Первыми мерами стали изменения границ трассы для субботних сессий – и озвучены возможные меры на остаток уик-энда.

В воскресенье днем в паддоке состоялась встреча шинников, FIA и топ-менеджмента команд. На ней были раскрыты данные, собранные в субботнем спринте на 19 кругов. Итогом обсуждения стало ужесточение изначальных предположений: если в пятницу говорили, что в гонке на одном комплекте разрешат проезжать 20 кругов, то в итоге эта цифра сократилась до 18.

FIA не имеет права непосредственно устанавливать количество пит-стопов, но такое решение фактически требует трех остановок по ходу дистанции. Так как общая длина дистанции Гран При Катара составляет 57 кругов, добраться до финиша можно будет только с тремя сменами шин – два пит стопа позволят преодолеть в лучшем случае 54 круга (18 + 18 + 18).

Если кто-то из гонщиков по любой причине превысит установленный лимит и останется на трассе на 19-й круг, он будет дисквалифицирован. Кроме того, если на одном из пит-стопов на машину поставят не свежий комплект, а уже использовавшийся прежде, общее количество кругов для него также будет ограничено 18.

Старт Гран При Катара будет дан сегодня в 20:00 Мск.

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