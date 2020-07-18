Для пилотов, которые много лет соперничали в различных молодежных сериях, нынешний сезон Формулы 1 должен был складываться по совершенно разным сценариям. Ожидалось, что Алекс Элбон за рулем Red Bull будет сражаться в группе лидеров, а Джордж Расселл едва ли сможет претендовать на что-то серьезное из-за формы Williams. Однако по итогам квалификации на «Хунгароринге» британец опередил соперника: он второй раз подряд показал 12-й результат, тогда как Алекс будет стартовать лишь 13-м, впервые в сезоне не добравшись до финала сессии.

Комментируя такой результат, Расселл попросил болельщиков помнить, что показанные секунды далеко не всегда отражают возможности гонщика. «Знаете, мы с Алексом знакомы, наверное, уже лет 15, – отметил Джордж в эфире Sky Sports. – Все это время мы оставались в одном и том же паддоке, и Алекс все это время был одним из лучших. Он выигрывал везде, где гонялся, мы бились с Максом [Ферстаппеном], с Шарлем [Леклером], и каждый из нас знает – он всегда был впереди и очень многого добился. Мне невероятно обидно за него, потому что сейчас он выглядит идиотом, но это совершенно не так. Я не знаю, что там у них [в Red Bull] происходит, но им надо с этим разобраться».

Джордж Расселл, Williams FW43 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря о собственном выступлении, пилот Williams добавил: «Мы нацеливались опередить соперников из Alfa Romeo и Haas – и выйти во второй сегмент. С самого начала машина поехала очень хорошо, я поймал верный ритм и сделал все возможное.

На самом деле, просто бесит, что вторую неделю подряд мне не хватает самой малости, чтобы пройти в финал. Лучше бы я проиграл побольше, тогда бы расстроился не так сильно. Да нет, на самом деле я, конечно, очень доволен».