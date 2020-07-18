Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Гонка через
20 Часов
:
58 Минут
:
16 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Поделились
Комментарии
«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Автор:
, Ответственный редактор
18 июл. 2020 г., 15:39

Гонщик Williams, показавший в квалификации Гран При Венгрии 12-й результат, призвал справедливо оценивать выступление своего соперника из Red Bull, ставшего 13-м

Для пилотов, которые много лет соперничали в различных молодежных сериях, нынешний сезон Формулы 1 должен был складываться по совершенно разным сценариям. Ожидалось, что Алекс Элбон за рулем Red Bull будет сражаться в группе лидеров, а Джордж Расселл едва ли сможет претендовать на что-то серьезное из-за формы Williams.

Однако по итогам квалификации на «Хунгароринге» британец опередил соперника: он второй раз подряд показал 12-й результат, тогда как Алекс будет стартовать лишь 13-м, впервые в сезоне не добравшись до финала сессии.

Комментируя такой результат, Расселл попросил болельщиков помнить, что показанные секунды далеко не всегда отражают возможности гонщика. 

«Знаете, мы с Алексом знакомы, наверное, уже лет 15, – отметил Джордж в эфире Sky Sports. – Все это время мы оставались в одном и том же паддоке, и Алекс все это время был одним из лучших. 

Он выигрывал везде, где гонялся, мы бились с Максом [Ферстаппеном], с Шарлем [Леклером], и каждый из нас знает – он всегда был впереди и очень многого добился.   

Мне невероятно обидно за него, потому что сейчас он выглядит идиотом, но это совершенно не так.

Я не знаю, что там у них [в Red Bull] происходит, но им надо с этим разобраться». 

Джордж Расселл, Williams FW43

Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

 

Говоря о собственном выступлении, пилот Williams добавил: «Мы нацеливались опередить соперников из Alfa Romeo и Haas – и выйти во второй сегмент.

С самого начала машина поехала очень хорошо, я поймал верный ритм и сделал все возможное. 

 

На самом деле, просто бесит, что вторую неделю подряд мне не хватает самой малости, чтобы пройти в финал. Лучше бы я проиграл побольше, тогда бы расстроился не так сильно.

Да нет, на самом деле я, конечно, очень доволен».

Элбон и Расселл вели спор за титул чемпиона Формулы 2 в 2018 году

Элбон и Расселл вели спор за титул чемпиона Формулы 2 в 2018 году

Фото: FIA Formula 2

Следующая новость
Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Предыдущая новость

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Самое читаемое Сегодня

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2
Формула 2 / Формула 2
21мин

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках
Формула 1 / Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1 / Формула 1
50мин

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1 / Формула 1
32мин

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон завоевал в Венгрии 90-й поул в карьере

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Самое важное:

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1 / Формула 1
32мин

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1 / Формула 1
50мин

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

2
Формула 2

Россияне впервые сделали дубль в гонке Формулы 2

21мин
3
Формула 1

Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

4
Формула 1

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

50мин
5
Формула 1

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

32мин

Последние видео

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Самое важное:

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Формула 1

«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Формула 1

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

Гран При Венгрии: стартовая решетка
Формула 1

Гран При Венгрии: стартовая решетка

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины
Формула 1

Феттель: Нам помогли трасса и баланс машины

«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу
Формула 1

«Со вчерашнего дня болит шея». Перес объяснил поражение Строллу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.