«Он выглядит идиотом, но это не так». Расселл заступился за Элбона
Гонщик Williams, показавший в квалификации Гран При Венгрии 12-й результат, призвал справедливо оценивать выступление своего соперника из Red Bull, ставшего 13-м
Для пилотов, которые много лет соперничали в различных молодежных сериях, нынешний сезон Формулы 1 должен был складываться по совершенно разным сценариям. Ожидалось, что Алекс Элбон за рулем Red Bull будет сражаться в группе лидеров, а Джордж Расселл едва ли сможет претендовать на что-то серьезное из-за формы Williams.
Однако по итогам квалификации на «Хунгароринге» британец опередил соперника: он второй раз подряд показал 12-й результат, тогда как Алекс будет стартовать лишь 13-м, впервые в сезоне не добравшись до финала сессии.
Комментируя такой результат, Расселл попросил болельщиков помнить, что показанные секунды далеко не всегда отражают возможности гонщика.
«Знаете, мы с Алексом знакомы, наверное, уже лет 15, – отметил Джордж в эфире Sky Sports. – Все это время мы оставались в одном и том же паддоке, и Алекс все это время был одним из лучших.
Он выигрывал везде, где гонялся, мы бились с Максом [Ферстаппеном], с Шарлем [Леклером], и каждый из нас знает – он всегда был впереди и очень многого добился.
Мне невероятно обидно за него, потому что сейчас он выглядит идиотом, но это совершенно не так.
Я не знаю, что там у них [в Red Bull] происходит, но им надо с этим разобраться».
Джордж Расселл, Williams FW43
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Говоря о собственном выступлении, пилот Williams добавил: «Мы нацеливались опередить соперников из Alfa Romeo и Haas – и выйти во второй сегмент.
С самого начала машина поехала очень хорошо, я поймал верный ритм и сделал все возможное.
На самом деле, просто бесит, что вторую неделю подряд мне не хватает самой малости, чтобы пройти в финал. Лучше бы я проиграл побольше, тогда бы расстроился не так сильно.
Да нет, на самом деле я, конечно, очень доволен».
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Фото: FIA Formula 2
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский