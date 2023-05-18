«Он всегда ставил деньги выше титулов». Джордан упрекнул Алонсо
Бывший глава побеждавшей команды Ф1 позволил себе довольно резкие слова в адрес двукратного чемпиона мира
Поклонники гоночной статистики хорошо знают, что недавно исполнилось ровно десять лет с того дня, когда Фернандо Алонсо в последний раз поднимался на вершину пьедестала после финиша Гран При.
Испанцу уже 41 год, он проводит свой 20-й сезон в чемпионате мира, и хотя после перехода в Aston Martin стал завсегдатаем на подиуме, приходится признать, что главные успехи гонщика все же остались в прошлом.
Выиграв два титула с Renault в 2005-06 годах, Фернандо затем еще трижды останавливался в шаге от чемпионства – за рулем McLaren в 2007-м, а потом в Ferrari в 2010-м и 2012-м.
Покинув Скудерию, в дальнейшем Алонсо и близко не смог приблизиться к такому уровню результатов, выступая за McLaren и Alpine.
В подкасте Formula Success своим мнением о гонщике поделился популярный эксперт Эдди Джордан.
«Никогда не надо оглядываться назад, – сказал 75-летний ирландец о том, почему Фернандо не добивался успехов в последние годы. – Ему стоит спросить себя самого и Флавио Бриаторе, моего, к слову, хорошего друга. Но при этом помните, что Алонсо всегда гнался за деньгами.
Он переходил в команды, которые готовы были платить ему больше – а не в те, где, возможно, было больше шансов выиграть чемпионат мира.
Сейчас он, наверное, уже жалеет о своих решениях, хотя денег у него очень даже много. Порой, размышляя о прошлом, ты понимаешь, что допустил ошибку. И если бы у меня была возможность прямо обратиться к Фернандо, я бы в лицо сказал ему, что он был не прав [в плане карьерных решений].
Да, у него много достижений, он двукратный чемпион. Но при этом в глубине души знает, что мог бы легко завоевать пять или шесть титулов».
Дэвид Култхард, Red Bull, и Фернандо Алонсо, Renault, после финиша Гран При Монако 2006 года
Фото: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH
Другим гостем подкаста стал бывший соперник Алонсо по трассам Гран При Дэвид Култхард.
«Когда я размышляю о том, почему Фернандо столь силен, то прихожу к выводу, что ему придает сил злость, – сказал шотландец. – Он злится потому, что завоевал всего два титула. И стремится добиться большего.
Это, в действительности, очень важно. Обычно [пилоты завершают карьеру] не потому, что растеряли скорость – но в них угасает эта спортивная злость. Однако у Фернандо с этим полный порядок».
Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin
Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin Бриаторе: Это я подтолкнул Фернандо в Aston Martin
Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего
Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего Алонсо после четвертого подиума: Теперь мы хотим большего
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами? Анализ: по силам ли Ферстаппену обогнать Переса в Майами?
Самое важное:
Технический анализ: что новинки Ferrari рассказали о планах команды
Технический анализ: что новинки Ferrari рассказали о планах команды Технический анализ: что новинки Ferrari рассказали о планах команды
Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил
Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил Сможет ли Red Bull выиграть все гонки сезона-2023? Хорнер ответил
Боттас поможет спасти от закрытия трассу «Кюмиринг»
Боттас поможет спасти от закрытия трассу «Кюмиринг» Боттас поможет спасти от закрытия трассу «Кюмиринг»
Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль
Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль Слухи: Ф1 перенесет экспериментальную квалификацию в Монреаль
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.