«Он всегда промеж». Сироткин объяснил неудачи Боттаса

Валттери Боттас стартовал первым на Гран При Португалии, но на финише оказался лишь третьим. Финн пропустил Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена вперед в сражениях на трассе, а его собственные атаки на Red Bull к успеху не привели.

Бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин считает, что проблема Боттаса кроется в его психологии: он не может определиться со своим подходом к гонке и не готов всерьез рисковать.

«Трудно угадать, в чем дело, – написал Сироткин в колонке для Formule1. – Со стороны я бы сказал, что Валттери не хватает уверенности в сравнении с Хэмилтоном и Ферстаппеном.

Во время сражений ты всегда держишь в голове разные факторы. Например, время. Потому что атакуешь ты или защищаешься, ты выжимаешь больше из своих шин. На длинном отрезке они могут умереть.

Поэтому в гонке надо расставлять приоритеты. Думать, что важнее: отстоять позицию или сработать на долгосрочную перспективу? Пожалуй, Боттас действует слишком надежно. Рассчитывает на атаку в конце гонки.

Он не работает на грани, когда ты либо атакуешь на полную, либо едешь консервативно. Он всегда оказывается промеж этих двух вариантов.

Ферстаппен и Хэмилтон намного меньше сомневаются. Они могут сражаться, не заставляя шины дымиться. А могут сохранять спокойствие и избегать сражений, если шины нужно сберечь на будущее».