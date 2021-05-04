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Формула 1 Новости

«Он всегда промеж». Сироткин объяснил неудачи Боттаса

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, редактор

По мнению российского пилота, Валттери мешает нерешительность

«Он всегда промеж». Сироткин объяснил неудачи Боттаса

Валттери Боттас стартовал первым на Гран При Португалии, но на финише оказался лишь третьим. Финн пропустил Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена вперед в сражениях на трассе, а его собственные атаки на Red Bull к успеху не привели.

Бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин считает, что проблема Боттаса кроется в его психологии: он не может определиться со своим подходом к гонке и не готов всерьез рисковать. 

«Трудно угадать, в чем дело, – написал Сироткин в колонке для Formule1. – Со стороны я бы сказал, что Валттери не хватает уверенности в сравнении с Хэмилтоном и Ферстаппеном. 

Во время сражений ты всегда держишь в голове разные факторы. Например, время. Потому что атакуешь ты или защищаешься, ты выжимаешь больше из своих шин. На длинном отрезке они могут умереть.

Поэтому в гонке надо расставлять приоритеты. Думать, что важнее: отстоять позицию или сработать на долгосрочную перспективу? Пожалуй, Боттас действует слишком надежно. Рассчитывает на атаку в конце гонки. 

Он не работает на грани, когда ты либо атакуешь на полную, либо едешь консервативно. Он всегда оказывается промеж этих двух вариантов. 

Ферстаппен и Хэмилтон намного меньше сомневаются. Они могут сражаться, не заставляя шины дымиться. А могут сохранять спокойствие и избегать сражений, если шины нужно сберечь на будущее».

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СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

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СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас , Сергей Сироткин
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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