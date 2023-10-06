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«Он всегда должен что-то сказать». Норрис вступил в заочный спор с Алонсо

Два гонщика разошлись во взглядах на исход борьбы их команд в Кубке конструкторов Ф1 нынешнего сезона

Алекс Калинаукас
Автор:
Соавтор:
Мэтт Кью
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Ландо Норрис, McLaren MCL60

Если Red Bull Racing остается сильнейшей по ходу всего 2023 года, то позади лидера борьба складывается куда более напряженно. Aston Martin удивила всю Формулу 1 невероятным стартом сезона, но затем растеряла ход, пропустив по очкам сначала Mercedes, а затем и Ferrari. 

Сейчас за «зеленой» командой гонится McLaren. Представители Уокинга из рук вон плохо начали чемпионат, но летом смогли ощутимо прибавить в скорости, а на недавнем Гран При Японии и вовсе добились двойного подиума. В результате отставание от Aston уже сократилось до 49 очков – и почти нет сомнений, что за шесть оставшихся этапов отыграть их совершенно реально. 

Несмотря на динамику последних гонок, лидер AMR Фернандо Алонсо отказался считать борьбу проигранной. 

«Каждую неделю мы видим чьи-то взлеты и падения, – объяснил ветеран в медиа-день накануне Гран При Катара. – Они [McLaren] набрали силу еще до перерыва, в Австрии и Сильверстоуне.

Как я помню, оба их гонщика в Сильверстоуне были близки к подиуму, зато в Зандфорте я поднялся на пьедестал, а у них были сложности. 

Так что если они очень уверены в своем преимуществе – тем только лучше для нас. Посмотрим, кто окажется впереди после Абу-Даби».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Вскоре после того, как испанец сказал эти слова, Motorsport.com попросил Ландо Норриса прокомментировать их. 

«Он сказал, что мы чересчур уверены? – переспросил пилот McLaren. – А напомните мне, сколько очков мы отыграли у них на прошлом этапе? Как мне помнится, больше 20 (в общей сложности 29, так как Алонсо финишировал на "Сузуке" восьмым – прим.ред.).

Может, конечно, у него какая-то другая математика, хотя это вряд ли… Просто Фернандо – это Фернандо. Он всегда должен что-то сказать. 

Это правда, ему удается говорить так, чтобы выставить себя в хорошем свете, а всех остальных – в плохом. Тут он действительно мастер. 

Но я не считаю, что мы излишне уверены в себе. Мы вообще едва ли не последние, про кого можно так говорить. Особенно я».

Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис, McLaren

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ландо добавил, что против Aston Martin играют не лучшие результаты Лэнса Стролла: «Мы были очень далеко позади, а сейчас подобрались на расстояние 49 очков. Впереди еще шесть гонок, у нас две быстрых машины – а им сейчас редко удается в полном составе выйти в финал квалификации или заработать очки в гонке И я думаю, что сам Фернандо был бы глуп, если бы считал иначе. 

Но он очень умен и прекрасно все понимает. Я же уверен, что мы добьемся своего. Если получится и дальше финишировать вторым и третьим, это более чем реально».

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