«Он всегда должен что-то сказать». Норрис вступил в заочный спор с Алонсо
Два гонщика разошлись во взглядах на исход борьбы их команд в Кубке конструкторов Ф1 нынешнего сезона
Если Red Bull Racing остается сильнейшей по ходу всего 2023 года, то позади лидера борьба складывается куда более напряженно. Aston Martin удивила всю Формулу 1 невероятным стартом сезона, но затем растеряла ход, пропустив по очкам сначала Mercedes, а затем и Ferrari.
Сейчас за «зеленой» командой гонится McLaren. Представители Уокинга из рук вон плохо начали чемпионат, но летом смогли ощутимо прибавить в скорости, а на недавнем Гран При Японии и вовсе добились двойного подиума. В результате отставание от Aston уже сократилось до 49 очков – и почти нет сомнений, что за шесть оставшихся этапов отыграть их совершенно реально.
Несмотря на динамику последних гонок, лидер AMR Фернандо Алонсо отказался считать борьбу проигранной.
«Каждую неделю мы видим чьи-то взлеты и падения, – объяснил ветеран в медиа-день накануне Гран При Катара. – Они [McLaren] набрали силу еще до перерыва, в Австрии и Сильверстоуне.
Как я помню, оба их гонщика в Сильверстоуне были близки к подиуму, зато в Зандфорте я поднялся на пьедестал, а у них были сложности.
Так что если они очень уверены в своем преимуществе – тем только лучше для нас. Посмотрим, кто окажется впереди после Абу-Даби».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вскоре после того, как испанец сказал эти слова, Motorsport.com попросил Ландо Норриса прокомментировать их.
«Он сказал, что мы чересчур уверены? – переспросил пилот McLaren. – А напомните мне, сколько очков мы отыграли у них на прошлом этапе? Как мне помнится, больше 20 (в общей сложности 29, так как Алонсо финишировал на "Сузуке" восьмым – прим.ред.).
Может, конечно, у него какая-то другая математика, хотя это вряд ли… Просто Фернандо – это Фернандо. Он всегда должен что-то сказать.
Это правда, ему удается говорить так, чтобы выставить себя в хорошем свете, а всех остальных – в плохом. Тут он действительно мастер.
Но я не считаю, что мы излишне уверены в себе. Мы вообще едва ли не последние, про кого можно так говорить. Особенно я».
Ландо Норрис, McLaren
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Ландо добавил, что против Aston Martin играют не лучшие результаты Лэнса Стролла: «Мы были очень далеко позади, а сейчас подобрались на расстояние 49 очков. Впереди еще шесть гонок, у нас две быстрых машины – а им сейчас редко удается в полном составе выйти в финал квалификации или заработать очки в гонке И я думаю, что сам Фернандо был бы глуп, если бы считал иначе.
Но он очень умен и прекрасно все понимает. Я же уверен, что мы добьемся своего. Если получится и дальше финишировать вторым и третьим, это более чем реально».
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