Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
09 Часов
:
33 Минут
:
39 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
63 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери

Поделились
Комментарии
«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери
Автор:
, Ответственный редактор

Пилот Williams в Формуле 1 рассказал, что был в высшей степени удивлен поведением Луки Корбери, устроившим драку на картодроме

В минувшее воскресенье мир гонок узнал имя Луки Корбери – итальянский картингист после столкновения с соперником на чемпионате мира в Лонато сначала запустил в того пластиковым бампером, а потом набросился с кулаками. 

Читайте также:

Как оказалось, гонщик Williams Джордж Расселл хорошо знаком с Корбери благодаря совместным выступлениям в картинге. По мнению британца, эта история несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд. 

«Прежде всего, это абсолютно неприемлемо, – сказал Расселл на медиа-сессии в преддверии Айфельского Гран При. – Ведь самое главное, что он подверг огромному риску и себя самого, стоя на том участке трассы, и всех остальных, поступая таким образом. Ну а то, что произошло после финиша, не поддается вообще никакому объяснению. 

Мы соперничали с Лукой три или четыре года по ходу моей карьеры в картинге. И если честно, я не знал его с такой стороны. Он всегда был очень чистым и очень быстрым гонщиком. И всегда входил в число лидеров. 

Не знаю, что там произошло перед тем, как он совершил свои поступки. Мне знакома эта трасса и этот участок. Очень быстрое место. При этом он улетел весьма далеко, до барьера, так что там явно произошло что-то серьезное. Но, повторюсь, тому, что он сделал после, не может быть объяснения».

Партнер британца Николя Латифи добавил: «Для тех, кто не очень знаком с картингом, я должен сказать, что этот бампер довольно тяжелый. И хотя кажется, что карты едут не так и быстро, все могло закончиться очень скверно. 

Никакого Halo там нет, и если бы он попал в цель, все было бы совсем неприятно. А тому, что произошло потом на пит-лейне, просто не может быть места в гонках».

FIA уже объявила, что Лука Корбери, его отец и их семейный картодром в Лонато лишены лицензий без права восстановления.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Предыдущая новость

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Следующая новость

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Картинг
Пилоты Джордж Расселл
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai
СМП РСКГ СМП РСКГ / Самое интересное

Мотор от машины Алонсо и подвеска как на «Запорожце». Как устроена гоночная Lada, которая побеждает Audi и Hyundai

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Renault посоветовали Red Bull найти покупателя на активы Honda в Ф1

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко назвал пять вариантов для Red Bull в 2022 году

Самое важное:

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Формула 1 Формула 1 / Новость

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

Honda продолжит поддерживать Цуноду

Самое читаемое

1
Формула 1

Прорыв Феттеля и нищета Квята. Пять смелых прогнозов на Гран При в Германии

2
MotoGP

Росси: Я живу среди русских!

3
Формула 1

«Шуми делал все сам, у Льюиса куча помощников». Экклстоун сравнил двух чемпионов

4
Формула 1

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

23мин
5
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Самое важное:

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль
Формула 1

Почему Риккардо зовут Медоедом? Отвечает сам Даниэль

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери
Формула 1

«Он всегда был чистым и быстрым пилотом». Расселл вспомнил гонки с Корбери

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка
Формула 1

Доменикали поздравили на главной площади Нью-Йорка

Honda продолжит поддерживать Цуноду
Формула 1

Honda продолжит поддерживать Цуноду

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год
Формула 1

В Haas не включили Илотта в число кандидатов на 2021 год

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.