В минувшее воскресенье мир гонок узнал имя Луки Корбери – итальянский картингист после столкновения с соперником на чемпионате мира в Лонато сначала запустил в того пластиковым бампером, а потом набросился с кулаками.

Как оказалось, гонщик Williams Джордж Расселл хорошо знаком с Корбери благодаря совместным выступлениям в картинге. По мнению британца, эта история несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

«Прежде всего, это абсолютно неприемлемо, – сказал Расселл на медиа-сессии в преддверии Айфельского Гран При. – Ведь самое главное, что он подверг огромному риску и себя самого, стоя на том участке трассы, и всех остальных, поступая таким образом. Ну а то, что произошло после финиша, не поддается вообще никакому объяснению.

Мы соперничали с Лукой три или четыре года по ходу моей карьеры в картинге. И если честно, я не знал его с такой стороны. Он всегда был очень чистым и очень быстрым гонщиком. И всегда входил в число лидеров.

Не знаю, что там произошло перед тем, как он совершил свои поступки. Мне знакома эта трасса и этот участок. Очень быстрое место. При этом он улетел весьма далеко, до барьера, так что там явно произошло что-то серьезное. Но, повторюсь, тому, что он сделал после, не может быть объяснения».

Партнер британца Николя Латифи добавил: «Для тех, кто не очень знаком с картингом, я должен сказать, что этот бампер довольно тяжелый. И хотя кажется, что карты едут не так и быстро, все могло закончиться очень скверно.

Никакого Halo там нет, и если бы он попал в цель, все было бы совсем неприятно. А тому, что произошло потом на пит-лейне, просто не может быть места в гонках».

FIA уже объявила, что Лука Корбери, его отец и их семейный картодром в Лонато лишены лицензий без права восстановления.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл