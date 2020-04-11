«Он все время зол и жалуется». Брандл раскритиковал Феттеля

В прошлом году Себастьян Феттель выиграл всего один Гран При Формулы 1 и повторил свой худший результат по итогам сезона с 2008 года. После этого в паддоке заговорили о том, что четырехкратный чемпион мира утратил мотивацию и скоро покинет Ф1.

Бывший пилот, а ныне комментатор Формулы 1 Мартин Брандл считает, что Феттель потерял навыки контактной борьбы и психологическое спокойствие.

«Думаю, Феттель утратил способность делать оценки во время борьбы колесо-в-колесо. А это критически важный вопрос. Он всегда работает на очень высоком уровне напряжения, но сейчас он изначально выезжает злым, все время жалуется на круговых, и все такое. Это печально. Помню, когда он приходил с рюкзаком и улыбкой на лице, всегда готовый к борьбе – я его обожал».

В прошлом сезоне Феттель проиграл в чемпионате своему напарнику Шарлю Леклеру, который проводил первый сезон за Ferrari. Подобное уже было в 2014 году в Red Bull с Даниэлем Риккардо, но Брандл полагает, что тогда немец мог проигрывать специально.

«Никогда не мог понять ужасного сезона Себастьяна после прихода Риккардо, – цитирует Брандла журнал F1 Racing. – Он все твердил, как ненавидит гибридные машины, но как только перешел в Ferrari, сразу нашел темп.

Я всегда гадал, ехал ли он медленно потому, что ему надо было активировать опцию расторжения контракта с Red Bull. В любом случае, ему пришлось уйти, потому что в случае еще одного такого года в борьбе с Риккардо его стоимость упала бы до нуля».