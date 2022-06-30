«Он вовсе не расист». Ферстаппен вступился за Пике

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Победитель 23 Гран При Ф1 Нельсон Пике внезапно стал одной из самых обсуждаемых персон в Формуле 1 – виной тому стали слова 69-летнего бразильца в адрес Льюиса Хэмилтона (точнее, одно слово – «****итенок»).

Пике уже осудила FIA, Формула 1 в целом, отдельные команды и персонажи в частности. Британский клуб гонщиков BRDC исключил трехкратного чемпиона Ф1 из своих почетных членов, а сам Льюис высказался в том смысле, что пилотов прежних лет вообще не стоит слушать.

Одним из тех, кто занял более умеренную позицию, стал Макс Ферстаппен. Победитель 26 Гран При хорошо знает Нельсона, так как состоит в гражданском браке с его дочкой Келли.

В Сильверстоуне пилот Red Bull отметил: «Думаю, использованные слова – даже с учетом их использования в различных культурах и тех изменений, что прошли со времен их молодости – были некорректными.

Пусть это станет уроком на будущее тем, кто захочет их использовать. Они оскорбительные, а в наши дни приводят к серьезным сложностям.

Но я провел немало времени с Нельсоном. Думаю, больше, чем многие другие. И я уверен, что он не расист.

Он очень приятный и спокойный человек. И я уверен, что в свете его заявления с извинениями всю эту историю можно увидеть и с другой стороны. Но все же считаю, что то слово лучше не использовать».

Нельсон Пике

Макс отметил: «Я точно не буду звонить ему и говорить: "Знаешь, старик, ты не прав". Он сам все это понимает.

Он уже сказал это в своем заявлении. Думаю, он понял, что использовал не то слово, но кто я такой, чтобы говорить ему об этом. К тому же, это вряд ли что-то изменит.

Я уже сказал, что эту ситуацию можно воспринимать по-разному. Кто-то видит в ней только плохое и раздувает все непропорционально. Но я знаю Нельсона лично.

Конечно, люди стали называть его расистом. Но я с этим не согласен. Но в то же время, считаю, что не стоит использовать то слово».

Голландец отметил, что реагировать на такие ситуации обществу надо осторожно, избегая крайностей.

«Если вы будете использовать только язык запретов, это не поможет ситуации, так как ограничит общение, – объяснил лидер сезона Ф1. – Всегда надо коммуницировать. Это крайне важно. Если только запрещать – это ничему не научит людей.

Такие вещи можно разрешить. Оскорбив кого-то в пылу борьбу, всегда можно позже нормально поговорить с ним и извиниться. Это тот самый случай. Ничего приятного нет, но такие вещи можно оставить в прошлом.

Тех, кто учится на своих ошибках, не стоит лишать пропуска в паддок. Особенно если это трехкратный чемпион мира».