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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера

Глава Haas F1 отреагировал на резкие слова своего пилота, сказанные после спринта

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Стюарт Кодлинг
, Журналист
«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера
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Мик Шумахер финишировал в субботней гонке австрийского этапа девятым – после чего едва ли не впервые в карьере позволил себе высказаться по-настоящему резко в отношении команды и своего напарника Кевина Магнуссена. 

По мнению немца, те действовали неверно по ходу дистанции, из-за чего Мик и пропустил незадолго до финиша Льюиса Хэмилтона и не смог во второй раз в карьере заработать очки. 

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Разумеется, руководитель американского коллектива не смог промолчать после этого выпада со стороны пилота. 

«Мы совершенно четко видели всю ситуацию, – заявил тиролец репортерам. – Чтобы заработать очки, нужно было делать именно то, что мы делали. Все было правильно. 

[Рокировка пилотов] не сработала бы, так как Мик вовсе не был быстрее. Понятно, что он мог показывать скорость выше, так как пользовался DRS. Но все это мы обсуждали с ними еще до гонки.  

Я объяснил им, что если после старта они окажутся один за другим, то пилот позади неизбежно будет считать, что быстрее – так как возможность открывать крыло дает вам от девяти десятых до секунды на круге. 

Но это не делает тебя быстрее: как только ты выйдешь вперед, другой парень тут же поедет на те же девять десятых лучше. Если бы мы начали менять их, то Льюис, который был рядом, наверняка тоже проскочил бы вперед и оставил их обоих позади».

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Кевин Магнуссен, Haas VF-22, Мик Шумахер, Haas VF-22, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Штайнер добавил: «Мы всё видели и всё отслеживали. Полагаю, мы поступили совершенно верно, так как иначе оба наших гонщика остались бы без очков или заработали бы максимум одно на двоих».

Также глава Haas объяснил, почему Магнуссена не попросили чуть сбросить скорость, чтобы Мик мог использовать DRS для защиты от соперника из Mercedes.

«В этом случае был риск, что если Льюис обгонит Мика, то затем сможет опередить и Магнуссена, – объяснил Гюнтер. – Правда, за три круга до финиша мы поняли, что такой угрозы больше нет – Льюис не успевал догнать Магнуссена. Тогда мы сказали Кевину чуть сбросить, но больше не повторяли это указание. 

Иногда в защите нужно действовать осторожно. Лучше заработать два очка, чем попробовать привезти три, рискуя остаться ни с чем». 

В главной гонке Гран При Австрии пилоты Haasбудут стартовать седьмым и девятым, Хэмилтон займет на решетке место между ними.

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