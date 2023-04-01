Он вернулся совсем другим. В Red Bull не узнали Риккардо

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Даниэль Риккардо потерял место в пелотоне Ф1 в конце 2022 года и предпочел стать резервным гонщиком в Red Bull Racing – команде, с которой связаны его главные успехи.

На новый сезон в Милтон-Кинсе подготовили для Риккардо программу, включающую участие в различных мероприятиях и работу на симуляторе.

Как рассказал глава RBR Кристиан Хорнер, четыре сезона в составе Renault и McLaren заметно повлияли на гонщика. Это коснулось не только его психологического настроя, но и подхода к управлению.

«Думаю, проблема в том, что у каждой машины есть свои пределы, – объяснил британец в Альберт-парке. – И ты должен адаптироваться таким образом, чтобы иметь возможность получать от нее максимум.

Когда Даниэль вернулся, мы сразу увидели, что у него появились новые привычки – их не было, когда он уходил несколько лет назад.

Но за время рождественских каникул он смог отдохнуть и перезагрузиться. Когда мы приступили к программе 2023 года, дела стали приходить в норму. Думаю, ему нравятся ощущения от нашей виртуальной машины, которые коррелируют с тем, что мы видим на реальных трассах.

Мне кажется, он невероятно хочет в какой-то момент проехать на ней, чтобы подтвердить свои впечатления. Мы же теперь видим Даниэля, который куда больше напоминает прежнего, знакомого нам».

Макс Ферстаппен, запасной гонщик Даниэль Риккардо и Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Риккардо не ездил в Сахир и Джидду – и впервые появился в паддоке на домашнем этапе в Мельбурне.

Хорнер продолжил: «Он с головой окунулся в работу. Сидит на всех брифингах, вкалывает на симуляторе, помогает нам из Британии по ходу уик-эндов, участвует в доработках машины.

Он является источником позитивной энергии. Очень здорово видеть, что к нему вернулся прежний настрой – и его знаменитая широкая улыбка. Он словно освещает комнату, в которой появляется.

Мы рассчитываем, что он вновь обретет любовь к спорту. Позже по ходу этого сезона мы запланировали для него тесты – посмотрим, как они пройдут. Мне кажется, это будет особенный опыт.

Ему очень сложно проводить этот уик-энд, не имея возможности сесть за руль. Но он погрузился в эту работу и принял свою новую роль».