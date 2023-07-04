«Он в безнадежной ситуации». Магнуссен объяснил действия де Вриса
Два гонщика оказывались рядом на трассе сначала в Канаде, затем в Австрии – и оба раза это не приводило ни к чему хорошему
После того, как Кевин Магнуссен с Ником де Врисом стартовали в Шпильберге с пит-лейна, их пути пересеклись вновь уже ближе к финишу. Голландец не оставил сопернику места на асфальте, заставив пропылить про зоне безопасности, за что судьи присудили ему пять штрафных секунд.
Этот эпизод с участием голландца и датчанина стал вторым за два последних Гран При – в Канаде они уже сражались между собой, из-за чего вдвоем выехали в «карман» безопасности.
Рассуждая о такой последовательности событий, Магнуссен сказал после финиша в Шпильберге: «Его ведь оштрафовали, верно? Все правильно, он выдавил меня. Ему сейчас приходится сражаться за свое будущее – похоже, он в безнадежной ситуации. Мне тут добавить нечего. Судьи все сказали за меня».
Оба пилота получили после финиша штрафы на несоблюдение пределов трассы, де Врис оказался в итоговом протоколе 17-м, Магнуссен, которому осле выезда в гравий потребовалась замена переднего крыла – 18-м.
«Кажется, нас притягивает друг к другу на трассе, – в свою очередь сказал Ник. – Это было жесткое сражение.
Я принимаю штраф. Не суть важно, что я сам думаю по этому поводу, так как решения выносят судьи. Мы бились всерьез, старались удерживаться в границах, но порой вы заступаете за них – и меня наказали пятью секундами».
Да Врис пока на заработал в нынешнем сезоне ни одного очка, Магнуссен дважды финишировал на десятой позиции.
Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Кевин Магнуссен, Haas VF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна
Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна Магнуссен и де Врис начнут Гран При Австрии с пит-лейна
Стартовая решетка Гран При Австрии
Стартовая решетка Гран При Австрии Стартовая решетка Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Самое важное:
Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему
Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему Недавний прогресс Ferrari не обеспокоил Алонсо. Он рассказал, почему
Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера
Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера
Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес
Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес Формула 1 опробует в Сильверстоуне дождевые щитки для колес
Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать
Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать Ньюи назвал два момента Гран При Австрии, которые заставили его понервничать
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.