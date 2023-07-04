«Он в безнадежной ситуации». Магнуссен объяснил действия де Вриса

После того, как Кевин Магнуссен с Ником де Врисом стартовали в Шпильберге с пит-лейна, их пути пересеклись вновь уже ближе к финишу. Голландец не оставил сопернику места на асфальте, заставив пропылить про зоне безопасности, за что судьи присудили ему пять штрафных секунд.

Этот эпизод с участием голландца и датчанина стал вторым за два последних Гран При – в Канаде они уже сражались между собой, из-за чего вдвоем выехали в «карман» безопасности.

Рассуждая о такой последовательности событий, Магнуссен сказал после финиша в Шпильберге: «Его ведь оштрафовали, верно? Все правильно, он выдавил меня. Ему сейчас приходится сражаться за свое будущее – похоже, он в безнадежной ситуации. Мне тут добавить нечего. Судьи все сказали за меня».

Оба пилота получили после финиша штрафы на несоблюдение пределов трассы, де Врис оказался в итоговом протоколе 17-м, Магнуссен, которому осле выезда в гравий потребовалась замена переднего крыла – 18-м.

«Кажется, нас притягивает друг к другу на трассе, – в свою очередь сказал Ник. – Это было жесткое сражение.

Я принимаю штраф. Не суть важно, что я сам думаю по этому поводу, так как решения выносят судьи. Мы бились всерьез, старались удерживаться в границах, но порой вы заступаете за них – и меня наказали пятью секундами».

Да Врис пока на заработал в нынешнем сезоне ни одного очка, Магнуссен дважды финишировал на десятой позиции.

Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images