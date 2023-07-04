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«Он в безнадежной ситуации». Магнуссен объяснил действия де Вриса

Два гонщика оказывались рядом на трассе сначала в Канаде, затем в Австрии – и оба раза это не приводило ни к чему хорошему

Адам Купер
Автор:
Ник де Врис, AlphaTauri, Кевин Магнуссен, Haas F1

После того, как Кевин Магнуссен с Ником де Врисом стартовали в Шпильберге с пит-лейна, их пути пересеклись вновь уже ближе к финишу. Голландец не оставил сопернику места на асфальте, заставив пропылить про зоне безопасности, за что судьи присудили ему пять штрафных секунд. 

Этот эпизод с участием голландца и датчанина стал вторым за два последних Гран При – в Канаде они уже сражались между собой, из-за чего вдвоем выехали в «карман» безопасности. 

Рассуждая о такой последовательности событий, Магнуссен сказал после финиша в Шпильберге: «Его ведь оштрафовали, верно? Все правильно, он выдавил меня. Ему сейчас приходится сражаться за свое будущее – похоже, он в безнадежной ситуации. Мне тут добавить нечего. Судьи все сказали за меня».

Оба пилота получили после финиша штрафы на несоблюдение пределов трассы, де Врис оказался в итоговом протоколе 17-м, Магнуссен, которому осле выезда в гравий потребовалась замена переднего крыла – 18-м. 

«Кажется, нас притягивает друг к другу на трассе, – в свою очередь сказал Ник. – Это было жесткое сражение. 

Я принимаю штраф. Не суть важно, что я сам думаю по этому поводу, так как решения выносят судьи. Мы бились всерьез, старались удерживаться в границах, но порой вы заступаете за них – и меня наказали пятью секундами».

Да Врис пока на заработал в нынешнем сезоне ни одного очка, Магнуссен дважды финишировал на десятой позиции. 

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Ник де Врис, AlphaTauri AT04, Кевин Магнуссен, Haas VF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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