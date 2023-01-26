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Хорошо известно, что Макс Ферстаппен предпочитает как можно больше времени проводить за рулем – они с отцом Йосом даже порой арендуют разные гоночные трассы, чтобы погоняться на чем-нибудь быстром. А когда такой возможности нет – на помощь приходит киберспорт.

В составе топовой команды Team Redline двукратный чемпион Ф1 постоянно участвует в различных турнирах и показывает хорошие результаты. Хотя иногда, бывает, случаются и конфузы – вроде недавнего на виртуальном «Ле-Мане», когда Ферстаппен бросил гонку после нескольких дисконнектов.

Как оказалось, страсть к симрейсингу у Макса почти не знает границ. Как рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, пилот смонтировал симуляторную установку даже в своем частном самолете, который использует для перелетов на Гран При. Так что Ферстаппен гоняется, даже находясь в воздухе.

«Это хорошая идея, – сказал Марко в интервью телеканалу Sport1. – Ему важно переключаться таким образом. Во всяком случае, это никак не помешало ему завоевать два титула в Ф1».

Также австрийца спросили, чем Макс занят на зимних каникулах.

«Мы вместе ездили в Японию в начале декабря, – ответил Марко, имея в виду гоночный праздник Honda, участниками которого стали все пилоты Red Bull и AlphaTauri. – Там ребята отлично повеселились. После этого мы общались с Максом только по телефону».

Red Bull наметила презентацию своей новой машины Ф1 на 3 февраля.