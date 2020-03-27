«Он уничтожит Леклера». Масса рассказал, как Хэмилтон поведет себя в Ferrari

Себастьян Феттель проводит последний год в Ferrari по действующему контракту. Пока неизвестно, подпишет ли немец новое соглашение, но по слухам, у Скудерии есть несколько вариантов ему на замену.

В прошлом году шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон провел встречу с президентом Ferrari Джоном Элканном, после которой заговорили о переезде британца в Маранелло в 2021 году. Бывший пилот Скудерии Фелипе Масса считает, что приглашение британца стало бы ошибкой для команды.

«На месте [главы Ferrari Маттиа] Бинотто я бы не стал менять состав, – сказал Масса в интервью газете Il Corriere dello Sport. – У них отличный баланс в паре между Леклером и Феттелем.

Если же замена все-таки необходима, то я бы взял Риккардо. Он очень силен, а за его ездой всегда интересно смотреть. Брать Хэмилтона, по-моему, было бы ошибкой: он может психологически уничтожить Леклера и замедлить его прогресс».