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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо

Пилот Williams после квалификации в Баку предложил изменить правила, чтобы хитрецы не использовали их себе во благо

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Он умен и играет в свои игры». Элбон рассердился на Алонсо
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В Формуле 1 уже много лет действует правило, по которому гонщикам не засчитывают квалификационное время, если на соответствующем круге те проехали через зону действия желтых флагов, или же сессия была остановлена красными до того, как пилот пересек линию финиша. 

Это уже не раз приводило к эпизодам, когда чья-то авария на последних минутах лишала соперников возможности улучшить свой результат и фактически «замораживала» положение в протоколе. 

Классическими примерами стали истории в Монако – с Михаэлем Шумахером в 2006 году или с Шарлем Леклером в 2021-м. 

В действительности, подобных эпизодов намного больше – очередной имел место в эту субботу в Баку, когда в самом конце первого сегмента Фернандо Алонсо, который на тот момент входил в топ-15, сначала подозрительно неспешно проехал разгонный круг, а затем по ходу быстрого ошибся в 15-м повороте, что окончательно испортило попытки тем, кто ехал следом. 

Одним из пострадавших стал Алекс Элбон, который сказал по радио: «Он это нарочно. Я ни секунды не сомневаюсь – нарочно».

После завершения сессии, выйдя к репортерам, англо-таец отметил, что хотел бы избежать категоричных оценок, пока внимательно не изучит повторы – и предложил Ф1 использовать практику, которая успешно работает во множестве гоночных чемпионатов. Там, если из-за кого-то появились красные или желтые флаги, у виновника снимают одно или два лучших времени круга. 

«Честно говоря, сессия складывалась успешно, – рассказал Алекс, который остался 16-м. – Мы все делали правильно, машина работала хорошо. После сложной пятницы все шло к тому, что получится выйти во второй сегмент. Очень жаль, что в итоге не вышло: без этого [желтых флагов] мы могли бы подняться куда выше. 

Знаете, мне бы очень хотелось изменить правила – чтобы у того, кто вызвал желтые или красные флаги, снимали время. Я знаю, мы уже не раз обсуждали это, но пока никакого наказания для допустившего ошибку так и нет. 

И потому есть игры, обычные игры. Сначала ты сокращаешь число тех, кто успевает начать быструю попытку в Q1, а затем дополнительно вызываешь желтые флаги, чтобы те, кто позади, точно не прошли в Q2.

Правда, до того и я сам ошибся в последнем повороте, что не позволило мне подхватить слип-стрим. Сумей я это, на 99% прошел бы дальше. 

Я не злюсь на Алонсо. Но считаю, что он умен и очень здорово играет в свои игры с существующей системой».

Фернандо в итоге дошел до финала квалификации и обеспечил себе десятое место на решетке.

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
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Хэмилтон не признал нарушения правил и вступил в спор с судьями
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