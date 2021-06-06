«Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера

Мик Шумахер остался недоволен действиями Никиты Мазепина на последнем круге Гран При Азербайджана. Свое раздражение немецкий гонщик высказал по радио еще до завершения гонки.

В момент остановки гонки после аварии Макса Ферстаппена немец и россиянин были 16-м и 17-м – соответственно, при возобновлении гонки они заняли соседние позиции на стартовой решетке. По ходу предпоследнего круга Мазепин обогнал напарника – и находился впереди до выхода на финишную прямую. Однако Шумахер лучше прошел последнюю часть трассы – и воспользовавшись преимуществом в скорости опередил товарища по команде незадолго до пересечения финишной линии.

В последний момент, когда немецкий гонщик уже пошел на обгон, россиянин слегка сместился на ту сторону трассы, по которой хотел атаковать Шумахер – но тут же сделал обратное движение рулем, вернулся на траекторию и оставил сопернику достаточное пространство для атаки.

Действия Мазепина не выглядели попыткой помешать обгону и могли быть следствием проезда болида по одной из неровностей трассы. Однако немец сразу же высказал свое недовольство случившимся. «Что это, *****, было?! – воскликнул пилот сразу после финиша. – Нет, ну честно! Серьезно! Он убить нас хочет?» В ответ гоночный инженер заверил Шумахера, что команда отслеживала эпизод и тщательно его разберет.

«К сожалению, нас опередили. Это обидно», – в свою очередь сказал Мазепин своему гоночному инженеру. После финиша пилот рассказал журналистам, что к моменту атаки со стороны Шумахера полностью выработал ресурс тяговой батареи и поэтому не мог сопротивляться атаке.

Также ситуацию прокомментировал руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер: «Это была не самая приятная ситуация, но мы все прояснили, все расставили по местам. Было определенное недопонимание, но сейчас все в порядке, мы оставили это в прошлом».