«Он убить нас хочет?!» Мазепин разозлил Шумахера
Напарники по Haas также провели последние два круга весьма насыщенно, по разу обогнав друг друга
Мик Шумахер остался недоволен действиями Никиты Мазепина на последнем круге Гран При Азербайджана. Свое раздражение немецкий гонщик высказал по радио еще до завершения гонки.
В момент остановки гонки после аварии Макса Ферстаппена немец и россиянин были 16-м и 17-м – соответственно, при возобновлении гонки они заняли соседние позиции на стартовой решетке. По ходу предпоследнего круга Мазепин обогнал напарника – и находился впереди до выхода на финишную прямую. Однако Шумахер лучше прошел последнюю часть трассы – и воспользовавшись преимуществом в скорости опередил товарища по команде незадолго до пересечения финишной линии.
В последний момент, когда немецкий гонщик уже пошел на обгон, россиянин слегка сместился на ту сторону трассы, по которой хотел атаковать Шумахер – но тут же сделал обратное движение рулем, вернулся на траекторию и оставил сопернику достаточное пространство для атаки.
Действия Мазепина не выглядели попыткой помешать обгону и могли быть следствием проезда болида по одной из неровностей трассы. Однако немец сразу же высказал свое недовольство случившимся. «Что это, *****, было?! – воскликнул пилот сразу после финиша. – Нет, ну честно! Серьезно! Он убить нас хочет?» В ответ гоночный инженер заверил Шумахера, что команда отслеживала эпизод и тщательно его разберет.
«К сожалению, нас опередили. Это обидно», – в свою очередь сказал Мазепин своему гоночному инженеру. После финиша пилот рассказал журналистам, что к моменту атаки со стороны Шумахера полностью выработал ресурс тяговой батареи и поэтому не мог сопротивляться атаке.
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Также ситуацию прокомментировал руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер: «Это была не самая приятная ситуация, но мы все прояснили, все расставили по местам. Было определенное недопонимание, но сейчас все в порядке, мы оставили это в прошлом».
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