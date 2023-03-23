«Он тоже погнался за лучшим кругом, но ошибся». Марко выдал Переса
Как оказалось, в концовке Саудовской гонки Серхио Перес вовсе ехал в обычном темпе, следуя указаниям команды…
Перес стартовал в Джидде с поула и одержал победу, однако не смог впервые в карьере выйти в лидеры общего зачета Ф1, так как на самом последнем круге остался без бонуса за лучшее время круга – лучший результат у мексиканца увел собственный напарник Макс Ферстаппен.
Голландец стал жертвой поломки в квалификации – говорят, это настолько рассердило пилота, что он уехал с трассы прямиком в отель, пропустив субботний брифинг с инженерами, – но в гонке пробился с 15-го места до второго.
Гоночный консультант доктор Марко в интервью Servus TV поделился интересными подробностями о событиях уик-энда.
«Что касается Макса в субботу, то у него проявились последствия желудочного гриппа, – сказал австриец в защиту чемпиона. – Вы сами могли видеть, в каком состоянии он выбрался из машины. Он чувствовал себя далеко не лучшим образом и хотел как можно быстрее оказаться в постели».
По поводу концовки гонки консультант рассказал: «Макс стартовал 15-м и финишировал вторым позади Переса. Мы можем быть довольны таким выступлением.
Оба гонщика следовали предписаниям команды.
За пять кругов до финиша обоим сказали, что они вправе атаковать. И Перес тактически тоже действовал очень хитро. Он решил показать лучшее время на самом последнем круге гонки. Однако допустил ошибку на первом секторе, и его план не сработал».
Марко добавил: «За нас выступают два луяших гонщика, и нам важно заработать как можно больше очков до того момента, когда начнет сказываться ограничение на работу в аэродинамической трубе».
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