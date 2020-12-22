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Формула 1 / Новость

«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде

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«Он станет Боттасом Red Bull». Пересу предсказали сложности в новой команде
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению гоночного эксперта Марка Хьюза, контракт с RBR уже не позволит мексиканцу блистать так, как он это делал в Racing Point

Приглашение Серхио Переса в Red Bull стало признанием заслуг гонщика, который много лет добивался хороших результатов в командах средней руки – и в итоге после почти двух сотен Гран При смог-таки одержать победу.

Он придет в Милтон-Кинс на смену Алексу Элбону. Боссы команды до последнего откладывали увольнение последнего, давая возможность проявить себя. Однако англо-тайский пилот так и не смог составить конкуренцию Максу Ферстаппену. За весь год минимальный разрыв между напарниками в квалификации составил три десятых секунды. Даже Николя Латифи удавалось подбираться ближе к Джорджу Расселлу.

Решение взять Переса было позитивно встречено поклонниками Ф1, однако в своей колонке для Motor Sport журналист Марк Хьюз обратил внимание на очень важный аспект этой истории, сравнив будущее положение мексиканца со статусом Валттери Боттаса в Mercedes.

«Перес, накопив многолетний опыт, наконец-то сможет насладиться по-настоящему быстрой машиной, – написал Хьюз. – Это будет его десятый сезон. И кажется, что у него наконец-то есть возможность проявить себя.

Но все дело в восприятии. Прошедший чемпионат позволил всем заключить, что он великолепен. Реальность же в том, что Серхио всегда был хорош. Просто в 2020-м он получил более быструю машину и напарника в лице Лэнса Стролла. Тот только начинает карьеру, а потому не всегда стабилен. Перес был быстрее, но не сказать, что превосходил партнера по команде наголову.

Продолжим о восприятии. Котировки Валттери Боттаса сейчас не особенно высоки – он вновь потерпел разгромное поражение от Льюиса Хэмилтона. Болельщики расстроены, что финн сезон за сезоном оказывается далеко позади. Но давайте проведем мысленный эксперимент. Поменяем Боттаса и Переса местами в прошедшем чемпионате. 

Валттери стал бы лидером Racing Point за рулем розовой Mercedes, Перес провел бы его в заводской команде рядом с Хэмилтоном. После этого рейтинг Боттаса взлетел бы до небес. А про Серхио едва ли говорили бы что-то хорошее.

Станет ли он [Перес] делать в Red Bull то, чего команда ждала от Элбона – изо всех сил помогать в гонках? Несомненно. И в этом смысле он станет Боттасом Red Bull. Сможет ли он всерьез конкурировать с Ферстаппеном по ходу всего сезона? Я очень удивлюсь, если у него это получится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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