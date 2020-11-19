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Формула 1 / Реакция

Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект

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Бриаторе: Возвращение Алонсо в Ф1 – наш совместный проект
Автор:
, Журналист (Испания)

Итальянец рассказал, что приложил руку к контракту двукратного чемпиона с Renault – и вспомнил, как подписал с Фернандо самый первый контракт

Бывший босс Benetton и Renault Флавио Бриаторе появился в среду вечером в эфире программы El Hormiguero испанского телеканала Antena 3. 70-летний бизнесмен признался, что принял участие в возвращении Фернандо Алонсо в Ф1.

Чемпион мира 2005 и 2006 годов, пропустив два сезона, вернется за руль в 2021-м. Бриаторе долгое время был менеджером испанца, и по сию пору их связывают тесные отношения.

«Да, это был наш совместный проект, мы работали над ним сообща, – рассказал Флавио. – Вместе мы добивались [прежде] невероятных вещей, это просто фантастические воспоминания. Я очень люблю его, он особенный, и я невероятно рад его возвращению.

Он остается одним из лучших, он мотивирован и готов физически. Да и для Испании это будет здорово».

Бриаторе вспомнил свою первую встречу с Алонсо – тогда гонщику было всего 18 лет и он ни разу не сидел за рулем машины Ф1 даже на тестах. 

«Он был быстр [в молодежных сериях], – рассказал итальянец. – Я понял, что этот парень – что-то невероятное, что такие попадаются крайне редко.

Ему было 18, когда мы впервые встретились – я сразу отвел его в свой офис для разговора и просто положил перед ним контракт. Он ответил: «Мне надо серьезно изучить его». После чего схватил ручку и поставил подпись.

Талант Фернандо было видно сразу. Он невероятно целеустремленный, но при этом мягкий по характеру. Мы с ним как одна семья». 

Флавио добавил: «Все меняется. И гонщики сейчас у же не такие, как во времена выступлений Фернандо. Жизнь становится иной, приходят молодые ребята, которых едва отличишь друг от друга. Только со временем у них проявляются собственный характер и подход к борьбе. Сейчас все куда более организовано и подчинено корпорациям. 

Впрочем, главная новость в том, что Фернандо возвращается с Renault».

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Сам Бриаторе недавно попал в больницу с коронавирусом, причем в тяжелой форме. Сейчас он уже вернулся к нормальной жизни. 

«В прессе был по этому поводу невероятный ажиотаж, – улыбнулся Флавио. – Пока я выздоравливал, обо мне писали столько, словно я умер. 

По ощущениям это было похоже на пневмонию. Я провел пять дней в больнице, а потом еще три недели оставался дома на карантине. Чем я занимался все это время? А вот не скажу!»

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Флавио Бриаторе
Автор Серхио Лильо

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