Глава команды McLaren Зак Браун объяснил, чем его привлек Даниэль Риккардо. Австралиец начнет выступать за коллектив из Уокинга в 2021 году – он станет напарником Ландо Норриса. По неподтвержденной информации, за два сезона McLaren заплатит Риккардо $37,5 млн.

«В правильной машине Дэн способен сразу же выиграть чемпионат, – оценил Браун своего нового пилота в интервью телеканалу Sky F1. – А еще он идеальный гонщик с точки зрения маркетинга. Дэн и Ландо составят сформируют самую интересную и цепляющую пару пилотов во всем пелотоне. Они станут любимцами публики: и на трассе, и за ее пределами.

Мы уже пытались заполучить Дэна к нам в команду пару лет назад, но в тот момент он выбрал Renault. Все это время мы были его фанатами.

Сейчас команда находится на дороге выздоровления. Мы перетряхнули все руководство: реорганизация потребовала времени, но оно того стоило. Теперь нам осталось посадить в машину двух отличных гонщиков. И в лице Дэна, семикратного победителя Гран При Ф1, мы получили прекрасный ориентир. Ландо сможет тянуться к нему. А мы все увидим, чего стоит Норрис в сражении с семикратным победителем Гран При».

До конца 2020 года партнером Норриса останется Карлос Сайнс-младший. В сезоне-2021 испанец перейдет в Ferrari, а освободившееся место займет Риккардо. Тогда же McLaren перейдет с двигателей Renault, которые использует сейчас, на силовые установки Mercedes.