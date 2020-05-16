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Формула 1 / Новость

«Он способен сразу же выиграть чемпионат». Босс McLaren рассказал, зачем нанял Риккардо

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«Он способен сразу же выиграть чемпионат». Босс McLaren рассказал, зачем нанял Риккардо
Автор:
16 мая 2020 г., 19:59

Среди преимуществ австралийского гонщика Зак Браун выделил его скорость и высокую маркетинговую привлекательность

Глава команды McLaren Зак Браун объяснил, чем его привлек Даниэль Риккардо. Австралиец начнет выступать за коллектив из Уокинга в 2021 году – он станет напарником Ландо Норриса. По неподтвержденной информации, за два сезона McLaren заплатит Риккардо $37,5 млн. 

«В правильной машине Дэн способен сразу же выиграть чемпионат, – оценил Браун своего нового пилота в интервью телеканалу Sky F1. – А еще он идеальный гонщик с точки зрения маркетинга. Дэн и Ландо составят сформируют самую интересную и цепляющую пару пилотов во всем пелотоне. Они станут любимцами публики: и на трассе, и за ее пределами. 

Мы уже пытались заполучить Дэна к нам в команду пару лет назад, но в тот момент он выбрал RenaultВсе это время мы были его фанатами. 

Сейчас команда находится на дороге выздоровления. Мы перетряхнули все руководство: реорганизация потребовала времени, но оно того стоило. Теперь нам осталось посадить в машину двух отличных гонщиков. И в лице Дэна, семикратного победителя Гран При Ф1, мы получили прекрасный ориентир. Ландо сможет тянуться к нему. А мы все увидим, чего стоит Норрис в сражении с семикратным победителем Гран При».

До конца 2020 года партнером Норриса останется Карлос Сайнс-младший. В сезоне-2021 испанец перейдет в Ferrari, а освободившееся место займет Риккардо. Тогда же McLaren перейдет с двигателей Renault, которые использует сейчас, на силовые установки Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин , Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Адам Купер

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